Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή

Κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Στενό

Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή
16 Μαρ. 2026 16:24
Μετά την Γερμανία και η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, επειδή κρίνει παράνομο τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού καθώς και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ για ένα «πολύ κακό μέλλον» για τους συμμάχους του ΝΑΤΟ που δεν συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατιωτική αποστολή.

«Η Ισπανία δεν θα δεχτεί ποτέ πρόχειρες λύσεις, επειδή ο στόχος πρέπει να είναι ο τερματισμός του πολέμου, και μάλιστα τώρα», τόνισε η Ρόμπλες.

Βάντεφουλ για Ορμούζ: Η Γερμανία βάζει φρένο σε εμπλοκή του ΝΑΤΟ και ζητά διπλωματική λύση

Η κατάσταση στο Στενό προκαλεί σοβαρή ανησυχία στους Ευρωπαίους, αλλά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί ανεξάρτητα από οικονομικές παραμέτρους, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

«Δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα που θα προσέθετε ακόμη μεγαλύτερη ένταση ή θα προκαλούσε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης», δήλωσε σε Ισπανός ΥΠΕΞ σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Ήδη, κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχουν επίσης ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Στενό, ενώ άλλα, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας, δεν έχουν ακόμη λάβει απόφαση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:32 Παύλιανη: Ιδανική πρόταση για ανοιξιάτικη απόδραση
16:24 Μια ακόμα χώρα είπε όχι στον Τραμπ, η Ισπανία δεν συμμετέχει σε στρατιωτική αποστολή
16:16 Ο ρεαλιστικός στόχος του ΝΟΠ είναι το πλεονέκτημα έδρας στα Play-oyts
16:08 Οι προτάσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για τον οδοντωτό
16:00 «Πόλεμος πάντων μέν πατήρ έστι»
15:54 Κατώτατος μισθός: «Κλείδωσε» η αύξηση, οι ανακοινώσεις στις 24 Μαρτίου
15:47 Εργαζόμενοι ΟΣΕ: «Ντρέπεται και η ντροπή για τον οδοντωτό»
15:39 ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τις εκλογές, ψήφισαν 174.813 πολίτες στις εκλογές
15:31 ΑΣΕΠ: Λήγει η διορία για μόνιμες θέσεις στο νοσοκομείο
15:24 Ερμής: Συγκίνηση στην βράβευση του Νίκου Λεοντίου
15:16 Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ κάνουν βήμα πίσω και επιτρέπουν την διέλευση Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ
15:09 Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά τεστ της Εθνικής, δείτε τα νέα πρόσωπα
15:00 Πάτρα: «Χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία» – Κριτική στο ισχύον πτωχευτικό πλαίσιο από τη Λούκα Κατσέλη
14:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κρίσιμο το δίμηνο έως το Πάσχα – Καμία χαλάρωση στα μέτρα, 2.128 κρούσματα και 484.135 θανατώσεις
14:52 Αιγιάλεια: Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στη χώρα και μείωση τελών 1,9 εκατ. ευρώ
14:47 Πάτρα: Νέο τριήμερο παραστάσεων για το «Μια (;) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον
14:40 Νέα Μάκρη: Στην Ευελπίδων οι τρεις Τούρκοι για τους πυροβολισμούς στη Μαραθώνος
14:30 ΠΟΕΔΗΝ: Πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου – Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας και πορεία στο Οικονομικών
14:24 Κρεμλίνο κατά Financial Times: Ο Τραμπ δεν έχει εγκαταλείψει την Ουκρανία, λέει ο Πεσκόφ
14:19 Ελένη Φιλίνη: «Έχω βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και έχω χάσει δουλειές»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
