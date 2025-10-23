Μια ανεπανάληπτη βραδιά στο Αρχαίο Ωδείο: Η συναυλία που ένωσε Σαββόπουλο, Τσιπινάκη και Πατρινούς

Η Πάτρα, μέσα από εκείνη τη συναυλία, τίμησε δύο μεγάλους καλλιτέχνες — και μέσα από τη μνήμη εκείνης της νύχτας, συνεχίζει να τους τιμά.

23 Οκτ. 2025 21:40
Ήταν 15 Ιουλίου 2012, όταν το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας πλημμύρισε από μουσική, συγκίνηση και ιστορία. Η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου Θανάση Τσιπινάκη, ανέβηκε στη σκηνή για μια σπουδαία συναυλία, με τη συμμετοχή της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας και τη φωνή – σύμβολο του ελληνικού τραγουδιού, τον Διονύση Σαββόπουλο.

Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία εμφάνιση του Θανάση Τσιπινάκη, του μαέστρου που σημάδεψε την πορεία της Ορχήστρας και συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική παιδεία της πόλης. Η βραδιά εκείνη έμεινε χαραγμένη στη μνήμη όσων τη βίωσαν – μια συνάντηση κορυφών, με τον Σαββόπουλο να παραδίδει μαθήματα ψυχής και τον Τσιπινάκη να διευθύνει με πάθος και ευαισθησία, σαν να γνώριζε πως ήταν το τελευταίο του μουσικό ταξίδι.

Τα βίντεο που διασώθηκαν από το αρχείο του δημοσιογράφου της «Πελοποννήσου» Παναγιώτη Ρηγόπουλου αποτελούν πολύτιμο ντοκουμέντο: αποσπάσματα από τη συναυλία, αλλά και εικόνες του Διονύση Σαββόπουλου να επικοινωνεί με το κοινό, να τραγουδά με τη γνώριμη, εσωτερική του ένταση, να γεφυρώνει τη λόγια μουσική με τη λαϊκή μνήμη.

Στο σήμερα, με τον Διονύση Σαββόπουλο να φεύγει από τη ζωή και να κηδεύεται αύριο, οι εικόνες από εκείνη τη βραδιά αποκτούν έναν ιδιαίτερο, συγκινητικό συμβολισμό. Ήταν η συνάντηση δύο ανθρώπων που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη μουσική και στη δημιουργία, δύο μορφών που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Η Πάτρα, μέσα από εκείνη τη συναυλία, τίμησε δύο μεγάλους καλλιτέχνες — και μέσα από τη μνήμη εκείνης της νύχτας, συνεχίζει να τους τιμά.

 

(Τα αποσπάσματα της συναυλίας βρίσκονται στο αρχείο του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, αποτελώντας πολύτιμο τεκμήριο μιας ιστορικής στιγμής για τη μουσική ζωή της Πάτρας.)
