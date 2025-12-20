Μια απρόσμενη ανατροπή: Ποια αναδείχθηκε Χώρα της Χρονιάς για το 2025 κατά τον Economist

Σε μια χρονιά παγκόσμιας αστάθειας, ο Economist ξεχώρισε μια χώρα που πριν από λίγο καιρό έμοιαζε χαμένη. Η Συρία αναδείχθηκε «Χώρα της Χρονιάς 2025», όχι επειδή έλυσε όλα της τα προβλήματα, αλλά επειδή άλλαξε πορεία με τρόπο που λίγοι περίμεναν.

20 Δεκ. 2025 11:24
Pelop News

Κάθε χρόνο, ο The Economist απονέμει τον τίτλο της «Χώρας της Χρονιάς» στο κράτος που παρουσίασε τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη βελτίωση. Για το 2025, η επιλογή στράφηκε στη Συρία – μια απόφαση που αποτυπώνει τη ραγδαία πολιτική και κοινωνική μεταβολή που σημειώθηκε μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η Συρία βρέθηκε σε καμπή. Ο Μπασάρ αλ-Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα, μετά την επικράτηση των ανταρτικών δυνάμεων, και το ενδεχόμενο πλήρους αποσταθεροποίησης ή επιβολής θεοκρατικού καθεστώτος φάνταζε τότε σχεδόν βέβαιο.

Ωστόσο, η πραγματικότητα εξελίχθηκε διαφορετικά. Υπό την ηγεσία του Αχμάντ αλ-Σαράα, η Συρία εισήλθε σε μια μεταβατική περίοδο που, παρά τις αντιφάσεις και τις σοβαρές προκλήσεις, κατάφερε να αποφύγει την πλήρη κατάρρευση. Αν και περιστατικά βίας και επιθέσεις πολιτοφυλακών εξακολουθούν να καταγράφονται, η καθημερινότητα σε μεγάλο μέρος της χώρας χαρακτηρίζεται πλέον από μια σχετική σταθερότητα.

Μεταρρυθμίσεις, άνοιγμα και οικονομική ανάσα

Η νέα ηγεσία προχώρησε σε κινήσεις που άλλαξαν το κοινωνικό τοπίο. Περιορισμοί που είχαν επιβληθεί επί δεκαετίες χαλάρωσαν, η δημόσια ζωή απέκτησε μεγαλύτερη ελευθερία και το κράτος άρχισε να επανασυνδέεται με τη διεθνή κοινότητα. Η βελτίωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου άνοιξε τον δρόμο για τη σταδιακή χαλάρωση των δυτικών κυρώσεων, δίνοντας στην οικονομία την πρώτη πραγματική ευκαιρία ανάκαμψης μετά από χρόνια καταστροφής.

Παρότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δομικά προβλήματα και βαθιές πληγές από τον πόλεμο, η εικόνα της Συρίας το 2025 είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Επιστροφή πληθυσμού και συγκρατημένη ελπίδα

Ενδεικτικό της αλλαγής είναι το γεγονός ότι περίπου τρία εκατομμύρια Σύροι επέστρεψαν στη χώρα τους. Για πολλούς, η ζωή παραμένει δύσκολη, όμως χαρακτηρίζεται πλέον «σχεδόν φυσιολογική», κάτι που πριν από λίγο καιρό φαινόταν αδιανόητο.

Οι υπόλοιποι διεκδικητές του τίτλου

Ισχυρός υποψήφιος για τον τίτλο ήταν και η Αργεντινή, όπου ο πρόεδρος Χαβιέ Μιλέι προχώρησε σε σκληρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις, ο πληθωρισμός μειώθηκε δραστικά και τα ποσοστά φτώχειας υποχώρησαν, αν και η πολιτική πόλωση παραμένει έντονη.

Θετικές εξελίξεις κατέγραψαν επίσης ο Καναδάς, η Μολδαβία και η Νότια Κορέα, με τη Βραζιλία να ξεχωρίζει για την αυστηρή τιμωρία απόπειρας πραξικοπήματος και τη μείωση της αποψίλωσης του Αμαζονίου, παρά τις σκιές στην εξωτερική της πολιτική.

Γιατί τελικά η Συρία

Η επιλογή της Συρίας δεν αποτελεί επιβράβευση τελειότητας, αλλά αναγνώριση μιας θεαματικής αλλαγής πορείας. Από μια βίαιη δικτατορία και έναν ατελείωτο εμφύλιο, η χώρα κατάφερε μέσα σε έναν χρόνο να σταθεί ξανά στα πόδια της και να δώσει, έστω δειλά, χώρο στην ελπίδα.

Για τον Economist, αυτό ακριβώς είναι που καθιστά τη Συρία τη «Χώρα της Χρονιάς 2025»: η απόδειξη ότι ακόμη και μέσα στα ερείπια, μια κοινωνία μπορεί να ξαναβρεί τον δρόμο της.

