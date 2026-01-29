«Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act

Το Θέατρο Act στην Πάτρα φιλοξενεί την καρναβαλική παράσταση για παιδιά «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα», μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία που συνδυάζει θέατρο, μουσική, χορό και διαδραστικό παιχνίδι. Τη σύλληψη, τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου, ενώ η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας ένα ασφαλές και συμμετοχικό περιβάλλον, εμπνευσμένο από το Πατρινό Καρναβάλι.

Η εμπειρία ξεκινά με δημιουργική υποδοχή των παιδιών και face painting από την εικαστικό της παράστασης Phaedra, προετοιμάζοντάς τα για το καρναβαλικό κλίμα. Ακολουθεί διαδραστική θεατρική παράσταση με τις ηθοποιούς Χριστίνα Μπακαστάθη και Δανάη Καραβαγγέλη, ενώ στο τέλος πραγματοποιείται καθοδηγούμενο καρναβαλικό party, με ομαδικό παιχνίδι και χορό, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

Το έργο αφηγείται την ιστορία δύο καρναβαλοπλασμάτων, της Δανούκας και της Χριστούκας, που εμφανίζονται κάθε χρόνο από τις 17 Ιανουαρίου έως την Καθαρή Δευτέρα στην Πάτρα. Μέσα από το χιούμορ, τα έντονα χρώματα και τη μουσική, οι δύο ηρωίδες μεταφέρουν στα παιδιά μηνύματα αυτοαποδοχής, σεβασμού στη διαφορετικότητα και αξίας της φιλίας, χωρίς την ανάγκη «διόρθωσης» του άλλου. Κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι κάθε παιδί έχει το δικό του μοναδικό «κουμπί χαράς», τον προσωπικό του τρόπο να εκφράζεται και να συμμετέχει.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Χριστόπουλος στη μουσική επένδυση, η Phaedra στην εικαστική επιμέλεια, η Νίκη Αντζουλάτου στα κοστούμια και ο Παναγιώτης Πανταζόπουλος στη σκηνογραφία.

Η παράσταση παρουσιάζεται μόνο για πέντε παραστάσεις στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα):

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 18.00

Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος)

Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 272037, 6936 122263

Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Χορογραφία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Μουσική επένδυση: Παναγιώτης Χριστόπουλος

Εικαστική επιμέλεια: Phaedra

Κατασκευή κοστουμιών: Νίκη Αντζουλάτου

Κατασκευή σκηνικού: Παναγιώτης Πανταζόπουλος

Αφίσα: Δέσποινα Μουρτά

Φωτογραφία: Νίκος Τσακανίκας

Face painting: Phaedra – Ιωάννα Πουλή



Ηθοποιοί: Χριστίνα Μπακαστάθη, Δανάη Καραβαγγέλη

