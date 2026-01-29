«Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act

Μια διαδραστική καρναβαλική παράσταση για παιδιά, με θέατρο, μουσική, χορό και παιχνίδι, έρχεται στο Θέατρο Act στην Πάτρα για πέντε μόνο παραστάσεις. Το έργο «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα» φιλοδοξεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία χαράς, συμμετοχής και αποδοχής, με επίκεντρο τη φιλία και τη συναισθηματική έκφραση.

«Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
29 Ιαν. 2026 11:28
Pelop News

Το Θέατρο Act στην Πάτρα φιλοξενεί την καρναβαλική παράσταση για παιδιά «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα», μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία που συνδυάζει θέατρο, μουσική, χορό και διαδραστικό παιχνίδι. Τη σύλληψη, τη χορογραφία και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Μαριμίλλη Ασημακοπούλου, ενώ η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά και οικογένειες, προσφέροντας ένα ασφαλές και συμμετοχικό περιβάλλον, εμπνευσμένο από το Πατρινό Καρναβάλι.

Η εμπειρία ξεκινά με δημιουργική υποδοχή των παιδιών και face painting από την εικαστικό της παράστασης Phaedra, προετοιμάζοντάς τα για το καρναβαλικό κλίμα. Ακολουθεί διαδραστική θεατρική παράσταση με τις ηθοποιούς Χριστίνα Μπακαστάθη και Δανάη Καραβαγγέλη, ενώ στο τέλος πραγματοποιείται καθοδηγούμενο καρναβαλικό party, με ομαδικό παιχνίδι και χορό, χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

Το έργο αφηγείται την ιστορία δύο καρναβαλοπλασμάτων, της Δανούκας και της Χριστούκας, που εμφανίζονται κάθε χρόνο από τις 17 Ιανουαρίου έως την Καθαρή Δευτέρα στην Πάτρα. Μέσα από το χιούμορ, τα έντονα χρώματα και τη μουσική, οι δύο ηρωίδες μεταφέρουν στα παιδιά μηνύματα αυτοαποδοχής, σεβασμού στη διαφορετικότητα και αξίας της φιλίας, χωρίς την ανάγκη «διόρθωσης» του άλλου. Κεντρική ιδέα του έργου είναι ότι κάθε παιδί έχει το δικό του μοναδικό «κουμπί χαράς», τον προσωπικό του τρόπο να εκφράζεται και να συμμετέχει.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Χριστόπουλος στη μουσική επένδυση, η Phaedra στην εικαστική επιμέλεια, η Νίκη Αντζουλάτου στα κοστούμια και ο Παναγιώτης Πανταζόπουλος στη σκηνογραφία.

Η παράσταση παρουσιάζεται μόνο για πέντε παραστάσεις στο Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα):

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης: 18.00
Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος)
Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 272037, 6936 122263
Προπώληση εισιτηρίων μέσω more.com.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη  – Χορογραφία: Μαριμίλλη Ασημακοπούλου

Μουσική επένδυση: Παναγιώτης Χριστόπουλος

Εικαστική επιμέλεια: Phaedra

Κατασκευή κοστουμιών: Νίκη Αντζουλάτου

Κατασκευή σκηνικού: Παναγιώτης Πανταζόπουλος

Αφίσα: Δέσποινα Μουρτά

Φωτογραφία: Νίκος Τσακανίκας

Face painting: Phaedra – Ιωάννα Πουλή

«Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
Ηθοποιοί: Χριστίνα Μπακαστάθη, Δανάη Καραβαγγέλη

ΜOΝΟ ΓΙΑ 5 ΠΑΡΑΣΤAΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘEΑΤΡΟ ACT

Σκάλες Γεροκωστοπούλου, Πάτρα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

Σάββατο 31 Ιανουαρίου, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου,

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου,

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

ΩΡΑ: 18.00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: 2610272037 & 6936122263

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 10€ (Γενική είσοδος)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/carnival/mia-mera-me-ta-karnabaloplasmata

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Ύστατο «χαίρε» στην Ουρανία Θεοφίλη: Ομορφη ψυχή, όπως τα άνθη που πουλούσε
11:57 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Καταγγελίες εργαζομένων για οσμή πριν την έκρηξη – Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα ευρήματα
11:54 Αγιος Γεώργιος Νηλείας: Το ησυχαστήριο του Πηλίου
11:49 Δύσκολα φέτος δρομολόγιο από Αραξο-Μπάρι
11:44 Πάτρα: Υδροστρόβιλος στον Μώλο από την κακοκαιρία «Kristin» – Ισχυροί άνεμοι και δυνατές καταιγίδες στην πόλη ΒΙΝΤΕΟ
11:40 Καρναβάλι 2026: Δείτε πότε και που θα τραγουδήσουν στην Πάτρα γνωστά «ονόματα»
11:36 Επιστροφή στο πένθος: Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Επαναπατρίζονται και δύο τραυματίες
11:32 Νόσος Πάρκινσον: Νέα μελέτη αποκαλύπτει ρόλο των εντερικών μακροφάγων στην εξάπλωση τοξικών πρωτεϊνών
11:28 «Μια μέρα με τα Καρναβαλοπλάσματα»: Bιωματική καρναβαλική εμπειρία για παιδιά στο Θέατρο Act
11:25 ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας
11:23 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια ανοδική έναρξη
11:18 Ο Θ. Ρουσόπουλος επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής για το 16ο Συνέδριο της ΝΔ – Προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου
11:14 Παραλίες χωρίς δημοπρασία: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα στο gov.gr
11:11 Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί στο Ιραν
11:07 Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
11:05 Σχολείο-Ιώσεις: Δεν προσμετρώνται απουσίες έως 5 ημερών
11:00 Πάτρα – Ψηφιακές κλήσεις: Το «ροζ χαρτάκι» γίνεται… ηλεκτρονικό
10:53 Που θα δείτε τις κρίσιμες μάχες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού για το Europa
10:46 Αμαλιάδα: Σε πλήρη λειτουργία η Ορθοπεδική Κλινική του νοσοκομείου ΦΩΤΟ
10:44 Δυστύχημα Ρουμανία: Επαναπατρίζονται οι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ