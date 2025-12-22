Μια νεκρή σε σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο ΦΩΤΟ

Μια 47χρονη γυναίκα από την Ιταλία, είναι η νεκρή μετά από τη σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο, στην περιοχή του Λούξορ.

Tragedia sul Nilo.Una cittadina italiana ha perso la vita in seguito a un incidente tra 2 navi da crociera avvenuto a Esna,50 km da Luxor.Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. La turista italiana viaggiava insieme al marito. pic.twitter.com/5hfX6fNSqm — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) December 21, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες η 47χρονη τουρίστρια, ήταν από την επαρχία Λ’Άκουιλα.

Στο πλοίο Royal Beau Rivage βρίσκονταν 70 με 80 Ιταλοί και η σύγκρουση κατεστρεψε τουλάχιστον 4 καμπίνες. Υπάρχουν μερικοί ελαφρά τραυματίες, κανείς σε σοβαρή κατάσταση.

