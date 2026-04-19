Μια νίκη από τους τελικούς η μπασκετική Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/δηλώσεις

19 Απρ. 2026 20:15
Αλλη μια νίκη θέλει η Παναχαϊκή για να προκριθεί στους τελικούς του Α΄ Ομίλου της National League 1, καθώς επικράτησε άνετα επί του Ληξουρίου με σκορ 75-52. Οι «κοκκινόμαυροι» ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και μάλιστα με διψήφιες διαφορές πόντων που διατηρούνταν σταθερά κοντά στο +20. Φοβερός ο Κανελλάκης στο καλύτερο φετινό του παιχνίδι, χωρίς βέβαια να υστερήσει κανείς από τους υπόλοιπους.

Η ομάδα του Θανάση Λιόνα θα πάει την Τετάρτη στην Κεφαλονιά για να «σκουπίσει» τη σειρά και στη συνέχεια θα περιμένει τον νικητή της σειράς Γαργαλιάνοι-ΑΕ Βαρθολομιού στους τελικούς του πορωταθλήματος.

Διαιτητές: Νάστος-Γαραντζιώτης-Ασημακάκη. Τα 10λεπτα: 15-9, 39-20 (ημ.), 57-38, 75-52.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 8, Κανελλάκης 20 (6), Καραγγελής 7 (2), Τσιμίδης 10, Μπίρμπας 9 (3), Νικολάου 9 (1), Χριστόπουλος 6, Οικονομίδης 4, Χρονόπουλος, Σχοινάς 2, Χρυσανθόπουλος.

ΛΗΞΟΥΡΙ (Τζουγανάτος): Σιπητάνος 6, Ιωαννίδης 13 (1), Τσούκας 5, Παπανικολόπουλος 7 (1), Μαρούλης 10, Καψάλης 8 (1), Συνοδινός-Χούσος, Κατσαΐτης 1, Μοσχόπουλος 2, Λιάτος.

«Η νίκη στο παιχνίδι αυτό ήταν πολύ σημαντική», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας και πρόσθεσε τα εξής: «Το Ληξούρι είναι πολύ καλή ομάδα, το έδειξε με την πορεία του. Από εδώ και μέχρι το τέλος, όλα τα παιχνίδια είναι τελικοί. Πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου, έδειξαν ακόμα μια φορά ότι αξίζουν αυτή την πορεία. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε τους ημιτελικούς με νίκη, είμαστε συμπαγείς, συγκεντρωμένοι κι έχουμε αυτοπεποίθηση να πάμε μέχρι τέλος. Ένα μεγάλο μπράβο πάλι για την παρουσία τους. Σε όλα τα παιδιά είτε έπαιξαν περισσότερο είτε λιγότερο. Είμαστε μια γροθιά. Τέλος, ένα ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που για ακόμα μια φορά ήταν δίπλα μας».

