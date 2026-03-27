Μια παιδική κούνια απέναντι στη φρίκη του πολέμου στο Ιράν: Η εικόνα από το Μπαντάρ Αμπάς

Σε μια παραλία στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα μικρό κορίτσι κάνει κούνια την ώρα που πίσω του ο ουρανός σκοτεινιάζει από τους βομβαρδισμούς, σε μια εικόνα που συμπυκνώνει όλη τη σκληρότητα του πολέμου.

Μια παιδική κούνια απέναντι στη φρίκη του πολέμου στο Ιράν: Η εικόνα από το Μπαντάρ Αμπάς
27 Μαρ. 2026 13:20
Pelop News

Μια εικόνα από το Ιράν κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δύσκολα περνά απαρατήρητη. Σε παραλία στο Μπαντάρ Αμπάς, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα μικρό κορίτσι συνεχίζει να κάνει κούνια, ενώ πίσω του υψώνεται καπνός από τους βομβαρδισμούς.

Η σκηνή είναι από εκείνες που δεν χρειάζονται πολλές λέξεις. Από τη μία, ένα παιδί που παίζει. Από την άλλη, ο πόλεμος να απλώνεται στον ορίζοντα. Η αθωότητα της στιγμής συγκρούεται μετωπικά με τη βία που σκεπάζει την περιοχή και κάνει το στιγμιότυπο ακόμα πιο δυνατό.

Το βίντεο προκαλεί σοκ όχι μόνο για όσα δείχνει, αλλά και για όσα υπενθυμίζει. Πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, τις δηλώσεις και τα γεωπολιτικά σχέδια, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν αυτή την πραγματικότητα από μέσα. Και ανάμεσά τους, παιδιά που δεν διάλεξαν τίποτα, αλλά μεγαλώνουν δίπλα στον φόβο.

Αυτό ακριβώς κάνει τη συγκεκριμένη εικόνα τόσο βαριά. Δεν δείχνει απλώς μια στιγμή από μια εμπόλεμη ζώνη. Δείχνει πώς ο πόλεμος εισβάλλει στην πιο απλή, στην πιο ανθρώπινη καθημερινότητα. Σε μια κούνια. Σε μια παιδική ανάσα. Σε μια ηλικία που κανονικά θα έπρεπε να γνωρίζει μόνο παιχνίδι.

Κι όμως, μέσα σε όλη αυτή τη σκληρότητα, η κίνηση της κούνιας μοιάζει σχεδόν πεισματική. Σαν μια μικρή, σιωπηλή υπενθύμιση ότι ακόμη και όταν όλα γύρω καταρρέουν, η ζωή συνεχίζει να δίνει το δικό της παρόν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ