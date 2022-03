Μια βαλίτσα που θέλει να είναι ελεύθερη – Η ταινία Lost and Found σε animation του Γιώργου Μελισσαρόπουλου στο Athens Animfest 2022

Έως τις 20 Μαρτίου, διαδικτυακά, πραγματοποιείται το 17ο Athens Animfest 2022 για τους λάτρεις των κινούμενων εικόνων και του animation.

Εκεί μπορεί κανείς να απολαύσει ταινίες από όλο τον κόσμο και συγκεκριμένα από 55 χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαγωνιστικά για πειραματικές, φοιτητικές, ελληνικές και ταινίες μικρού μήκους και οι προβολές θα είναι διαθέσιμες παγκοσμίως, προστατευμένες με κωδικό, μόνο για εγεγγραμένους χρήστες (μέχρι 300 άτομα εκτός των συμμετεχόντων).

Και στο πλαίσιο του 17ου Athens Animfest 2022, μπορεί κάποιος να δει και τη δημιουργία ενός «δικού μας» ανθρώπου, του αγαπημένου Γιώργου Μελισσαρόπουλου, γνωστού ως Meliss.

Πρόκειται για την ταινία animation μικρού μήκους της Βιβιάνας Παπαγεωργίου με τίτλο «Lost and Found» που θα προβληθεί στο πλαίσιο του ελληνικού διαγωνιστικού τμήματος, το οποίο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το Σάββατο 19 Μαρτίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ και σε επανάληψη την Κυριακή 20 Μαρτίου από τις 6 έως τις 8 το πρωί.

Η ταινία μικρού μήκους Lost and Found, είναι παραγωγής του 2020, σε σενάριο και σκηνοθεσία Βιβιάνας Παπαγεωργίου, με τον Γιώργο Μελισσαρόπουλο να έχει αναλάβει το animation. Η ταινία, έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ ONE country ONE film στο Apchat – Issoire στη Γαλλία το 2021 και η ιστορία της, που εξελίσσεται σε 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα, αναφέρεται σε μία βαλίτσα που δεν θέλει πολέμους και θέλει μόνο να ταξιδεύει ελεύθερη.