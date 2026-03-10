Μιχαηλίδου: 2.400 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα – Voucher τροφίμων αντί για «κούτες» και νέο πρόγραμμα για οικογένειες

Την κατασκευή 2.400 κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, την αντικατάσταση των διανομών τροφίμων με σύστημα voucher για ευάλωτα νοικοκυριά και την ενεργοποίηση νέων κοινωνικών προγραμμάτων παρουσίασε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέλυσε το σχέδιο κοινωνικής στήριξης ύψους 400 εκατ. ευρώ και τις πρωτοβουλίες για στέγαση, οικογένεια και ψηφιακή ένταξη.

Voucher αντί για διανομές τροφίμων

Η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για ευάλωτα νοικοκυριά, το οποίο μέχρι σήμερα λειτουργούσε μέσω διανομής τροφίμων, γνωστό ως ΤΕΒΑ.

Όπως εξήγησε, το παλιό σύστημα παρουσίαζε σημαντικά προβλήματα, όπως ουρές πολιτών, δυσκολίες στη μεταφορά τροφίμων και καθυστερήσεις, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές.

Στο νέο μοντέλο, η βοήθεια θα παρέχεται μέσω voucher, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε σούπερ μάρκετ και οπωροπωλεία.

«Ο δικαιούχος θα μπορεί να επιλέγει ο ίδιος τι χρειάζεται, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ όποτε θέλει μέσα στον μήνα», σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι τα κουπόνια δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή τυχερά παιχνίδια.

Τα voucher θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο κινητό και στο email των δικαιούχων και θα αντιστοιχούν στο μέγεθος του νοικοκυριού.

2.400 κατοικίες σε στρατόπεδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο στεγαστικό πρόγραμμα που σχεδιάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Όπως ανέφερε, σε ανενεργά στρατόπεδα πρόκειται να κατασκευαστούν 2.400 κατοικίες, δημιουργώντας νέες γειτονιές σε αστικά κέντρα όπου πλέον δεν υπάρχουν μεγάλα διαθέσιμα οικόπεδα.

Οι κατοικίες θα διατεθούν με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται να υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κατοικιών για διαφορετικές ανάγκες νοικοκυριών.

«Θα υπάρχουν μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα σπίτια, ενώ ένα ποσοστό θα κατευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες αλλά και σε μονογονεϊκά νοικοκυριά», σημείωσε.

Η στέγαση θα παρέχεται μέσω κοινωνικού ενοικίου, με στόχο τη δημιουργία προσιτών κατοικιών σε νέες οργανωμένες γειτονιές.





Διαφωνίες με ευρωπαϊκούς περιορισμούς

Η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει να πείσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει τη δημιουργία περισσότερων υποδομών στις νέες αυτές γειτονιές.

Όπως είπε, οι ευρωπαϊκοί κανόνες επιτρέπουν προς το παρόν μόνο κατοικίες, χωρίς υποδομές όπως βρεφονηπιακούς σταθμούς ή κοινωνικές δομές.

«Αν δημιουργήσεις μια γειτονιά χωρίς παιδικές χαρές, χωρίς βρεφονηπιακούς σταθμούς και χωρίς κοινωνικές δομές, κινδυνεύει να γκετοποιηθεί», σημείωσε.

Ψηφιακή εκπαίδευση για ηλικιωμένους

Η υπουργός αναφέρθηκε και στη νέα πλατφόρμα oloidigital.gr, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν δημιουργηθεί περίπου 200 κόμβοι σε περισσότερους από 85 δήμους, κυρίως σε ΚΑΠΗ και δομές αναπηρίας, όπου ηλικιωμένοι μπορούν να εκπαιδευτούν στη χρήση κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών υπηρεσιών.

Στόχος είναι να μπορούν να επικοινωνούν με συγγενείς, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές ή ακόμη και να κάνουν αγορές μέσω διαδικτύου.

Ξεκινά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Τέλος Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός, ξεκινά και το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν και συγγενικά πρόσωπα των παιδιών, όπως γιαγιάδες και παππούδες, εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις, όπως λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό ψυχικής υγείας και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, για τις οποίες –για πρώτη φορά– δεν θα ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

