Μικρή υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου

Εξελίξεις στην αγορά του συναλλάγματος, τις πρώτες πρωινές ώρες το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,1853 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5100 γεν, στο 0,8673 με τη στερλίνα και στο 0,9226 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,42% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 154,8300 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,3667 δολάρια.

