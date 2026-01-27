Μικρή υποχώρηση του ευρώ έναντι του δολαρίου
Το ευρώ βρίσκεται στα 183,5100 γεν, στο 0,8673 με τη στερλίνα και στο 0,9226 με το ελβετικό φράγκο.
Εξελίξεις στην αγορά του συναλλάγματος, τις πρώτες πρωινές ώρες το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,1853 δολάρια.
Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,42% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 154,8300 γεν.
Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,10% και διαμορφώνεται στα 1,3667 δολάρια.
