Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες

Δυστυχώς δύο νεκροί και σαράντα τραυματίες είναι ο μέχρι τώρα απόλογισμός του εκτροχιασμού τραμ που συνέβη νωρίτερα στο Μιλάνο, που σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να οφείλεται στο ότι δεν ενεργοποιήθηκε το κλειδί για να αλλάξουν οι ράγες με αποτέλεσμα το τραμ να βρεθεί σε λάθος πορεία.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση Rai η τραγική αυτή εξέλιξη μπορεί να οφείλεται σε ξαφνική λιποθυμία ή κάποιο άλλο πρόβλημα υγείας του οδηγού, ο οποίος για να ακολουθήσει τη σωστή, καθιερωμένη πορεία, θα έπρεπε να πατήσει απλά και μόνο ένα κουμπί.

Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Αυτόπτες μάρτυρες, παράλληλα, δήλωσαν ότι το τραμ φέρεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και να μην έκανε την τελευταία στάση πριν εκτροχιαστεί και καταπλακώσει μεγάλο αριθμό πεζών.

Η εισαγγελία του Μιλάνου ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για εξ αμελείας ανθρωποκτονία, ενώ πάνω από τριάντα πυροσβέστες και μέλη της Πολιτικής Προστασίας δραστηριοποιήθηκαν για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Συγκλονιστική η στιγμή του εκτροχιασμού

Παράλληλα, συγκλονιστικό είναι το βίντεο από τη στιγμή του εκτροχιασμού. Στο βίντεο που είναι τραβηγμένο από κάμερα στο παρμπριζ αυτοκινήτου που είναι σταματημένο σε φανάρι, φαίνεται το τραμ την ώρα που στρίβει να παίρνει απότομα κλίση και τελικά να προσκρούει σε έναν τοίχο. Τα τζάμια του οχήματος με εκκωφαντικό θόρυβο σπάνε, ενώ το τραμ σκάει με δύναμη στο έδαφος.

Οι πυροσβέστες έφτασαν μετά από λίγα λεπτά στο σημείο του συμβάντος και προσπαθούν να απεγκλωβίσουν από τα συντρίμμια επιβάτες.

Σημειώνεται ότι το ατύχημα συνέβη λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. στη Viale Vittorio Veneto, καθώς το τραμ ταξίδευε από την Piazza Repubblica προς την Porta Venezia, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση στις Αρχές.

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό»

«Νόμιζα ότι έκανε σεισμό. Καθόμουν και έπεσα στο πάτωμα, μαζί με τους άλλους επιβάτες. Ήταν τρομερό», δήλωσε αρχικά στο ιταλικό πρακτορείο ένας από τους επιβάτες και πρόσθεσε: «Ευτυχώς, χτύπησα μόνο το γόνατό μου, αλλά ο άντρας δίπλα μου αιμορραγούσε από το κεφάλι. Μου πήρε λίγο χρόνο να σηκωθώ και να κατέβω».

«Το τραμ εκτροχιάστηκε και όλοι μας πεταχτήκαμε», είπαν άλλοι επιβάτες, ενώ μια γυναίκα που ήταν μέσα ανέφερε: «Το τραμ έστριψε, ανέβασε ταχύτητα και χτύπησε ένα κτίριο».

«Είχα ανέβει στην προηγούμενη στάση και στεκόμουν δίπλα στον οδηγό. Όλοι έπεσαν πάνω μου», πρόσθεσε ένας άλλος.

