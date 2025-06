Μίλερ: «Το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου»

Πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Μπάιντεν, ο Μάθιου Μίλερ, ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο Sky News, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ότι το Ισραήλ «χωρίς αμφιβολία» διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη Γάζα – δήλωση που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και αμφιβολιών σχετικά με τη στάση της πρώην κυβέρνησης των Δημοκρατικών απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα και κατ΄ επέκτασιν στο Ισραήλ.

«Δεν νομίζω ότι πρόκειται για γενοκτονία, αλλά πιστεύω ότι είναι αναμφίβολα αλήθεια ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου», είπε ο Μίλερ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

«Νομίζω ότι αυτό που είναι σχεδόν βέβαιο είναι ότι έχουν συμβεί μεμονωμένα περιστατικά που αποτελούν εγκλήματα πολέμου, όπου Ισραηλινοί στρατιώτες, μέλη του ισραηλινού στρατού, έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Matthew Miller, the former US State Department spokesperson, has publicly declared that Israel is “without a doubt” committing war crimes in Gaza.

Instead of resigning, he lied for well over a year and provided political cover for genocidal child killers. pic.twitter.com/6mEkEe10ca

— Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) June 2, 2025