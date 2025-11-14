«Μην με λες Αφεντικό»: «Υπάρχει τίμιος γκάνγκστερ;» – Οι ηθοποιοί απαντούν με γέλιο, ρυθμό και τρέλα

Ένας πρώην γκάνγκστερ υπόσχεται στον ετοιμοθάνατο πατέρα του να γίνει τίμιος. Μόνο που το παρελθόν δεν ξεχνάει – κι η προσπάθειά του να «νομιμοποιήσει» τη ζωή του, φέρνει τα πάνω κάτω σε μια αλυσίδα παρεξηγήσεων, μυστικών και… ραφιναρισμένης τρέλας.

Το αποτέλεσμα; Μια καταιγιστική κωμωδία καταστάσεων, γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και γέλιο, που έρχεται να φωτίσει με σαρκασμό την ίδια μας την καθημερινότητα.

Στον κόσμο του «Μην με λες Αφεντικό», το παράλογο και το παράδοξο κυριαρχούν. Ορκισμένος να αλλάξει, ο «Σφίχτης» –ένας πρώην μαφιόζος– προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να γίνει έντιμος πολίτης. Όμως, η ζωή έχει άλλα σχέδια. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά ξεκαρδιστικών καταστάσεων, όπου κάθε προσπάθεια για «κανονικότητα» οδηγεί σε νέα ανατροπή.

Σήμερα, στο pelop.gr, μιλούν οι πρωταγωνιστές της παράστασης, περιγράφοντάς την με τα δικά τους λόγια.

Ηλιάνα Βουλδή: «Η Λιάνα, φτάνει στο σπίτι του Μίλτου Σπυρόπουλου του επονομαζόμενου και Σφίχτη, επιφυλάσσοντάς του μια μεγάλη έκπληξη. Εμφανίζεται ξαφνικά, ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν και οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις της

ανατρέπουν τα δεδομένα.

Σιγά-σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι της αλήθειας και φανερώνονται ψέματα και μυστικά από το παρόν και το παρελθόν.

Στο κάτω-κάτω τίποτα δεν παραμένει κρυφό για πάντα. Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, λοιπόν».

Βάσω Αδαμοπούλου: «Η προσπάθεια ενός μαφιόζου να μπει στον ίσιο δρόμο, αποδεικνύεται μάλλον άκαρπη. Το έργο που θα σας παρουσιάσουμε, εστιάζει με χιουμοριστικό τρόπο στο πόσο δύσκολο είναι ν’ αλλάξει ένας άνθρωπος, αλλά και πόσο απρόβλεπτη είναι η ζωή!!».

Μαρία Μητροπούλου: «Ένας πρώην γκάνγκστερ προσπαθεί να μπει στον “ισιο” δρόμο.Τα καταφερνει;μια διαδρομή μέσα από χιουμοριστικές ανατροπές!».

Άννα Κοκκίνου: «Πρόκειται για μια ανάλαφρη κωμωδία καταστάσεων, σε μια κανονική κατά τα άλλα οικογένεια με αρχηγό ένα «τίμιο» εγκληματία».

Βιβή Σεράφη: «Το «Μη με λες Αφεντικό» είναι μια ξεκαρδιστική κωμωδία παρεξηγήσεων, γεμάτη ρυθμό, ανατροπές και απίθανους χαρακτήρες. Ένας πρώην γκάνγκστερ αποφασίζει να γίνει “τίμιος άνθρωπος”, όμως φαίνεται πως το παρελθόν δεν εγκαταλείπεται τόσο εύκολα.

Το έργο σατιρίζει με έξυπνο τρόπο την εξουσία, το χρήμα και τις ανθρώπινες αδυναμίες και τελικά όπως αποδεικνύεται, το να μην σε λένε “αφεντικό”… είναι πιο δύσκολο απ’ όσο νομίζεις!».

Σπύρος Λαμπρόπουλος: «Υπάρχει τίμιος γκάνγκστερ; Μπράβοι που πετάνε τα σιδερικά τους και γίνονται μπάτλερ;

Πόσες κόρες και πόσες γυναίκες έχει το μεγάλο αφεντικό; Γιατί κάθε 10 λεπτά αλλάζει ο αριθμός τους;

Γιατί τα λεφτά και τα κοσμήματα μεταμορφώνονται ως δια μαγείας σε εσώρουχα;

Όποια κι αν είναι η ερώτηση, το άφθονο γέλιο είναι η απάντηση και θα δοθεί προσεχώς στο σανίδι του θεάτρου “Γραμμές Τέχνης” ….».

Κίμωνας Τασσόπουλος: «Τώρα κατάλαβα..,..δεν ξέρω τι λεω . Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο;;».

Χαρά Μαργαρίτη: «Μη με λες αφεντικό…μια κωμωδία παρεξηγήσεων, στην οποία υποδύομαι μια Μοδίστρα της Vogue η οποία φέρνει κομψότητα , χιούμορ και μια δόση τρέλας, ντύνοντας τα μυστικά και τις ανατροπές με…ραφινάτη φινέτσα!».

Ανδρέας Τασσόπουλος: «Τι γίνεται όταν κάποιος που εκμεταλλεύεται Τους άλλους, προσπαθώντας να τηρήσει την υπόσχεση στον πατέρα του να γίνει τίμιος πέφτει ο ίδιος θύμα εκμετάλλευσης ; ; Αν τα καταφέρει η οχι θα το δείτε επι σκηνής!».

Αποστόλης Παπανδρέου: «Κανένας μας δεν θέλει αφεντικά αλλά και κανένα αφεντικό δεν θέλει ( η θέλει) ενδόμυχα να τον αποκαλούν έτσι. Πόσο μάλλον αν είναι γκάνγκστερ και θέλει να γίνει τίμιος. Μπορεί όμως; Οι συνθήκες τον αφήνουν; Οι απρόβλεπτες καταστάσεις, το χρήμα και οι οικογενειακοί πειρασμοί θα τον αφήσουν; Όλα αυτά θα λυθούν στην κωμωδία καταστάσεων ‘’Μη με λες αφεντικό”».

ΙΝΦΟ

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Προσαρμογή κειμένου: Μίλτος Σπυρόπουλος

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Μαρία Μητροπούλου, Χαρά Μαργαρίτη

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επικοινωνία – Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Παίζουν (με σειρά εμφάνισης):

Κίμωνας Τασσόπουλος, Ηλίας Αναστασόπουλος, Ηλιάνα Βουλδή, Μίλτος Σπυρόπουλος, Σπύρος Λαμπρόπουλος, Κώστας Σπυρόπουλος, Απόστολος Παπανδρέου, Βιβή Σεραφή, Άννα Κοκκίνου, Χαρά Μαργαρίτη, Μαρία Μητροπούλου, Βασιλική Αδαμοπούλου, Τζίνα Δημητρίου, Ανδρέας Τασσόπουλος.

Παραστάσεις:

Θέατρο «Γραμμές Τέχνης», Πάτρα

14, 15, 16 και 21, 22, 23 Νοεμβρίου 2025

Ώρες: Παρασκευή 21:15, Σάββατο & Κυριακή 20:30

Κρατήσεις: more.com

και στο τηλ. 6983682970

