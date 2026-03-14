Μήνυμα Κατζ για το Ιράν: «Το καθεστώς παλεύει να επιβιώσει – Σε κρίσιμη καμπή ο πόλεμος»

Σε κομβικό σημείο φαίνεται πως περνάει η ανοιχτή σύγκρουση με την Τεχεράνη, σύμφωνα με τα όσα διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, οι κοινές αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις εντείνονται, βάζοντας τον πόλεμο σε μια νέα, «αποφασιστική φάση».

Μιλώντας σε τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας του, ο Κατζ ξεκαθάρισε πως αυτή η συνθήκη δεν έχει αυστηρή ημερομηνία λήξης, καθώς το Ισραήλ είναι διατεθειμένο να συνεχίσει την πίεση «για όσο διάστημα απαιτηθεί».

Παράλληλα, έδωσε το στίγμα των εξελίξεων, περιγράφοντας ουσιαστικά μια κατάσταση ασφυξίας για την ηγεσία του Ιράν. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό, η τρέχουσα κρίσιμη καμπή της σύρραξης φέρνει το ιρανικό καθεστώς αντιμέτωπο με ένα σκληρό δίλημμα: από τη μία η απεγνωσμένη προσπάθεια επιβίωσής του –η οποία μεταφράζεται σε ολοένα και μεγαλύτερα δεινά για τους ίδιους τους πολίτες της χώρας– και από την άλλη, η οριστική συνθηκολόγησή του.

