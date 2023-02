Μήνυμα Θεοδωρικάκου σε Σοϊλού: «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή μας στον τουρκικό λαό»

Με ανάρτησή του στα social media ο Τάκης Θεοδωρικάκος, εξέφρασε την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του στον τουρκικό λαό και τον τούρκο ομόλογό του Σουλεϊμάν Σοϊλού, για τον καταστροφικό σεισμό.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Θεοδωρικάκου:

«Νοιώθω βαθύτατη θλίψη για την καταστροφή που προκάλεσε ο τρομερός σεισμός στην Τουρκία. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στις τουρκικές οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους σε αυτή την τραγική καταστροφή. Οι σκέψεις μας είναι με τον τουρκικό λαό. @suleymansoylu»

Παράλληλα ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στον φονικό σεισμό και στο περιθώριο της σημερινής του συνάντησης με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ.

«Χωρίς καμιά αμφιβολία μοιραζόμαστε συναισθήματα βαθιάς λύπης και οδύνης για τα καταστροφικά αποτελέσματα του σεισμού στην Τουρκία. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή μας στον γειτονικό τουρκικό λαό».

Deeply saddened by the devastation caused by the terrible earthquake in Türkiye. Heartfelt condolences to the Turkish families of those who lost their lives in this tragic disaster. Our thoughts are with the Turkish people. @suleymansoylu

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) February 6, 2023