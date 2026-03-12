Μήνυμα Ζελέσνκι στον Τραμπ για την Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αποδεχθεί ρωσικά τελεσίγραφα για παραχώρηση εδαφών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι Ουκρανοί είναι «κουρασμένοι» έπειτα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ωστόσο το ηθικό παραμένει υψηλό και η χώρα δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις για την παραχώρηση μεγάλων περιοχών στην ανατολική Ουκρανία.

Πώς μπορεί να παρακαμφθεί το μπλόκο του Όρμπαν

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε παράλληλα τους Ευρωπαίους ηγέτες να εξετάσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης της χώρας του, προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό που χαρακτήρισε «εκβιασμό» από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εμποδίζει τη χορήγηση δανείου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, ορισμένες χώρες της Βαλτικής και της Βόρειας Ευρώπης εξετάζουν ήδη ένα σχέδιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ακόμη και αν η Ουγγαρία διατηρήσει το βέτο της.

Ωστόσο, όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επιρροή του Τραμπ παραμένει καθοριστική.

«Χρειαζόμαστε διαπραγματεύσεις. Τις στηρίζουμε», ανέφερε στη συνέντευξη. «Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία, αλλά πιστεύω – και εμπιστεύομαι – ότι οι Αμερικανοί πραγματικά θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά χρειάζεται περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα».

Δυσαρέσκεια Τραμπ με Ζελένσκι

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν μία εβδομάδα μετά από νέες επικρίσεις του Τραμπ προς τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε δηλώσεις του στο Politico, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση του Ζελένσκι, λέγοντας ότι πρέπει «να κινηθεί πιο αποφασιστικά» για να επιτευχθεί συμφωνία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη διάθεση του Πούτιν να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία.

Απο εκεί και πέρα, στο Βουκουρέστι βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας μία ημέρα πριν επισκεφθεί το Παρίσι, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ζελένσκι πρόκειται να συναντηθεί με τον ομόλογό του, τον πρόεδρο της Ρουμανίας Νίκουσορ Νταν, και να επισκεφθεί μια βάση εκπαίδευσης πιλότων για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



