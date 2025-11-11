Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου

Τι αναφέρει η μηνυτήρια αναφορά της παράταξης «Νέα Πάτρα» για την επιστροφή 54.000€ σε μισθώτρια εταιρεία του Δήμου.

Μήνυση της «Νέας Πάτρας» για μισθώτρια εταιρεία του Δήμου
11 Νοέ. 2025 10:25
Pelop News

Η Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ», με επικεφαλής τον Νίκο Νικολόπουλου, σύμφωνα  με ανακοίνωση που εξέδωσε:  «ήδη προχωρά στην σύνταξη του σχετικού φακέλου για την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς την δικαιοσύνη, σχετικά με την πρόσφατη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων, που ενέκρινε την επιστροφή ποσού 54.481 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει μισθώσει ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου.

Η εν’ λόγω υπ’ αριθ. 1118/4.11.2025 απόφασή της, εγείρει σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και διαφάνειας, καθώς:

1. Στη μισθωτική σύμβαση δεν υπάρχει όρος που να συνδέει την υποχρέωση καταβολής μισθώματος με την έναρξη δραστηριότητας της εταιρείας, αλλά ρητή πρόβλεψη ότι το μίσθωμα καταβάλλεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

2. Δεν τεκμηριώθηκε ότι για τη μη ηλεκτροδότηση ευθύνεται αποκλειστικά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το πότε η μισθώτρια εταιρεία προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες σύνδεσης.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, όπου με την ψήφος τους, ότι αναλαμβάνουν και προσωπικά τις αναλογούντες ευθύνες.

Η επιστροφή χρημάτων χωρίς νόμιμη και συμβατική αιτία αποτελεί πράξη που δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη.

Όταν ο Δήμος επιστρέφει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, ενώ την ίδια στιγμή οι δημότες καλούνται να αντέξουν οικονομικές δυσκολίες, τότε πλήττεται η εμπιστοσύνη προς τη Δημοτική Αρχή και τη χρηστή διοίκηση.

Η «ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ» καλεί τη Δημοτική Αρχή να δώσει δημόσιες εξηγήσεις και να καταθέσει όλα τα σχετικά έγγραφα που οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης, σύμφωνα και με το από 5 Νοεμβρίου Δελτίο Τύπου που εκδώσαμε, προκειμένου να γνωρίζει η κοινωνία της Πάτρας ποιος, πότε και γιατί ενέκρινε την επιστροφή αυτού του ποσού.

Η παράταξη δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι σήμερα εντός των υπηρεσιών του Δήμου, μετά από τις αναφορές που ήδη έχουμε καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο και σε φορείς για έλεγχο των αποφάσεων που ζημίωσαν οικονομικά των Δήμο Πατρέων, «κρύος ιδρώτας» έχει πιάσει πολλούς, από ότι πληροφορούμαστε, για το αποτέλεσμα των ερευνών».
