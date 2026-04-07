Μηταράκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζήτησα την άρση ασυλίας μου για να καθαρίσω το όνομά μου»

Την απόφασή του να ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, ώστε να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επανέλαβε ο Νότης Μηταράκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Σε δήλωσή του στο περιστύλιο της Βουλής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι θεωρεί πρώτη του υποχρέωση να «καθαρίσει» το όνομά του, απαντώντας το ταχύτερο δυνατό στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο κ. Μηταράκης ανέφερε ότι το πολιτικό του γραφείο, οι συνεργάτες του και ο ίδιος κινήθηκαν, όπως είπε, απολύτως στο πλαίσιο του Συντάγματος και της πολιτικής τους δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών που θεωρούσαν ότι είχαν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να περιγράψει τη φύση της εμπλοκής του στην υπόθεση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ενέργειες που εντάσσονται στην κοινοβουλευτική και πολιτική λειτουργία ενός βουλευτή.

Στην ίδια δήλωση, σημείωσε ότι έχει ήδη εξηγήσει με γραπτή τοποθέτηση τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ενώ πρόσθεσε ότι θεωρεί υποχρέωση κάθε βουλευτή να βρίσκεται κοντά στους πολίτες, πάντοτε εντός της νομιμότητας. Παρότι, όπως υποστήριξε, η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου εμπίπτει στην πολιτική δραστηριότητα, ο ίδιος επέλεξε να ζητήσει άμεσα την άρση της ασυλίας του, επικαλούμενος προσωπική και οικογενειακή ευθύνη απέναντι στην ανάγκη να αποκαταστήσει το όνομά του.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη σχετική δικογραφία, ενώ η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την Ολομέλεια της Βουλής σε επόμενη συνεδρίαση.

