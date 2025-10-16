Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
Βαρύ το πένθος στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας όπου διέμενε
Ανείπωτη τραγωδία στη Φθιώτιδα. Γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, βρέθηκε σήμερα (16/10/2025) νεκρή! Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένειά της, καθώς η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών.
Σύμφωνα με το www.fonografos.net, η γυναίκα, έβαλε τέλος στη ζωή της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, μέσα στο σπίτι της στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας όπου διέμενε.
Η 43χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Καμένων Βούρλων διενεργούν έρευνα για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.
Η 43χρονη είχε καταγωγή από τη Λιβαδειά.
