Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!

Ανείπωτη τραγωδία στη Φθιώτιδα. Γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, βρέθηκε σήμερα (16/10/2025) νεκρή! Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένειά της, καθώς η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Σύμφωνα με το www.fonografos.net, η γυναίκα, έβαλε τέλος στη ζωή της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, μέσα στο σπίτι της στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας όπου διέμενε.

Η 43χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Καμένων Βούρλων διενεργούν έρευνα για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Η 43χρονη είχε καταγωγή από τη Λιβαδειά.

