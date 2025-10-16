Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!

Βαρύ το πένθος στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας όπου διέμενε

Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
16 Οκτ. 2025 18:53
Pelop News

Ανείπωτη τραγωδία στη Φθιώτιδα. Γυναίκα, ηλικίας 43 ετών, βρέθηκε σήμερα (16/10/2025) νεκρή! Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένειά της, καθώς η γυναίκα ήταν μητέρα δύο παιδιών.

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο

Σύμφωνα με το www.fonografos.net, η γυναίκα, έβαλε τέλος στη ζωή της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, μέσα στο σπίτι της στο χωριό Καινούργιο Φθιώτιδας όπου διέμενε.
Η 43χρονη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φέρεται να έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Καμένων Βούρλων διενεργούν έρευνα για τα αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Η 43χρονη είχε καταγωγή από τη Λιβαδειά.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:15 «Ο θείος μου “πέθαινε” για τον επιστάτη, του είχε αγοράσει Mercedes»,μαρτυρία της ανιψιάς του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα
20:05 Ο Βαβαρούτας «σφυρίζει» στο Αχαϊκή – Ατρόμητος
20:00 Ριζικές αλλαγές στις σχολικές εκδρομές: Ψάχνουν τη χρυσή τομή γονείς και εκπαιδευτικοί!
19:53 Χριστόπουλος στον peloponnisos FM 103.9: «Κάναμε ανανέωση, βάρος στα νέα παιδιά»
19:43 MRB: Αρνητική «ψήφος» από το 62,5% για τους χειρισμούς στην υπόθεση Ρούτσι
19:33 Έρχονται βροχές και καταιγίδες! Ο καιρός αύριο Παρασκευή 17/10/2025
19:21 Φοινικούντα: Το who is who των δολοφόνων, είχαν το προσωπείο του «καλού» παιδιού
19:11 «Θα είμαστε πάντα μαζί» η Φωτεινή Πετρογιάννη συγκλονίζει για τον θάνατο του πατέρα της
19:00 Η (περιορισμένη) απήχηση Σαμαρά και Τσίπρα
18:53 Μητέρα 43 χρόνων με δύο παιδιά βρέθηκε νεκρή, βάζοντας τέλος στη ζωή της!
18:43 «Κόκκινη» πρόταση βόμβα για δανεισμού του Σορτς!
18:31 Κορονοϊός: Τρεις νέοι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, στα ύψη το ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα
18:23 Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο
18:15 5 νέα βραβεία για την Lidl Ελλάς στα Hellenic Responsible Business Awards 2025
18:11 Ο απίθανος λόγος που ο Νίκος Ρογκαβόπουλος δεν χρησιμοποιήθηκε με τη Βιλερμπάν ΒΙΝΤΕΟ
18:00 Πάτρα: Ο Δήμος δημιουργεί Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Αγία Σοφία
17:55 Ν. Κορδός: «Κάθε πρεμιέρα κρύβει μεγάλη προσμονή και “κινδύνους”, αλλά στόχος μας η νίκη»
17:47 Υπουργείο Ανάπτυξης: 50,8 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για αποπληρωμή παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων
17:46 «Τι λες ρε φλώρε; Θα τον κάνω εγώ…», συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τις απολογίες στο φονικό στη Φοινικούντα
17:31 Γιατί μοναχός από τη Ρωσία συνελήφθη στο «Μακεδονία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ