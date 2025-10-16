Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο

Η περιοχή στη Θέρμη αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις

16 Οκτ. 2025 18:23
Υπάλληλοι της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας εντόπισαν στη Θέρμη Θεσσαλονίκης οβίδα από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο!

Η οβίδα εντοπίστηκε γύρω στις 3 το μεσημέρι, στη συμβολή των οδών Χάψα και Μανδηλαρά.

Η περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
