Μητσοτάκης από Σύνοδο ΕΕ: Έμφαση σε λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερες τιμές ενέργειας
Στην άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα, την ενιαία αγορά και το ενεργειακό κόστος.
Στις εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Κατά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη περιορισμού της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, προκειμένου –όπως σημείωσε– να ενισχυθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να ωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές.
Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι η έννοια αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο όταν συνδέεται με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και με χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη διατήρηση της κοινωνικής στήριξης στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ενέργειας.
Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σήμερα με τον επιθυμητό τρόπο και απαιτείται μεγαλύτερη ενοποίηση, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
