Μητσοτάκης από Σύνοδο ΕΕ: Έμφαση σε λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερες τιμές ενέργειας

Στις εργασίες της άτυπης συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βέλγιο συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βασικό αντικείμενο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κατά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη περιορισμού της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, προκειμένου –όπως σημείωσε– να ενισχυθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς και να ωφεληθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η Ελλάδα προσέρχεται στη συζήτηση έχοντας καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας ότι η έννοια αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο όταν συνδέεται με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, καθώς και με χαμηλότερες τιμές για τους πολίτες.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη διατήρηση της κοινωνικής στήριξης στις ευρωπαϊκές αποφάσεις, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας δεν λειτουργεί σήμερα με τον επιθυμητό τρόπο και απαιτείται μεγαλύτερη ενοποίηση, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

