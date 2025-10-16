Μητσοτάκης από τη Βουλή: «Φροντίζω η χώρα μου να είναι ισχυρή κι όχι το ρεντίκολο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ»

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Τραμπ”;», ρώτησε ο κ. Μητσοτάκης τον κ. Ανδρουλάκη, απαντώντας στις αιχμές που άφησε για την παρουσία του στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο.

«Μιλήσατε, κύριε Ανδρουλάκη, για “νεκρή φύση”. Αναρωτιέμαι: αν δεν είχαμε προσκληθεί, τι θα λέγατε; Σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία; Αν ήσασταν εσείς στη θέση μου, τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back, κύριε Τραμπ”;» ανέφερε είπε ο πρωθυπουργός.

Για το Μεσανατολικό

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στάση της Ελλάδας στο παλαιστινιακό, σημειώνοντας ότι η χώρα στηρίζει σταθερά τη λύση δύο κρατών, «με το παλαιστινιακό κράτος να συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ».

«Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς σας δεν αναφέρθηκε στην απάνθρωπη επίθεση εναντίον νέων Ισραηλινών, που αποτέλεσε την αφορμή για την κλιμάκωση της κρίσης. Έχω πει ξεκάθαρα ότι η αντίδραση του Ισραήλ ξεπέρασε κάθε όριο, δεν δικαιολογείται η επίθεση σε αμάχους και παιδιά. Δεν τα έχετε ακούσει αυτά από εμένα; Τώρα τα ακούτε πρώτη φορά;» σημείωσε, απαντώντας και σε αναφορές της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Για το θέμα των παιδιών από τη Γάζα που φιλοξενούνται στην Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε:

«Ξέρετε με τι δυσκολία φέραμε αυτά τα παιδιά από τη Γάζα; Δεν το κάναμε για σόου ή για επικοινωνιακούς λόγους. Το κάναμε γιατί ανησυχούμε και ενδιαφερόμαστε. Και θα το ξανακάνουμε, εάν χρειαστεί».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία, καθώς όπως είπε, δεν έκανε διαφορά και κάλεσε τον κ. Ανδρουλάκη να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται στον Αμερικανό πρόεδρο. «Μπορεί το ύφος του κ. Τραμπ να ξενίζει, αλλά είναι εκλεγμένος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και στρατηγικός εταίρος της πατρίδας μας», είπε.

Απαντώντας στις αντιδράσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Όχι, κύριε Ανδρουλάκη, είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και φροντίζω η χώρα μου να είναι ισχυρή κι όχι το ρεντίκολο που ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Σας λέω αλήθειες που δεν σας αρέσουν».

Μηνύματα προς την Τουρκία

Στο σκέλος της ομιλίας του που αφορούσε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις τελευταίες εξελίξεις και στην επιλογή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακυρώσει τη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους, αν ήταν πραγματικοί ή προσχηματικοί. Ίσως η Τουρκία ενοχλήθηκε επειδή η Ελλάδα έφερε τη Chevron, προχώρησε στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και αυτή να ήταν η αντίδρασή της. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι για τρία χρόνια, όταν δίναμε τη μάχη στα σύνορα του Έβρου, ο Ερντογάν έλεγε “Μητσοτάκης γιοκ”. Θα ξανασυναντηθώ μαζί του και θα αναλάβω όσα λέω δημόσια», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η επιθυμία της Άγκυρας να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά κονδύλια του προγράμματος SAFE «περνά μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας». Ωστόσο, όπως είπε, αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς «απαιτείται ομοφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας».

«Ας αφήσουμε, λοιπόν, τις κορώνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι η δυνατότητα που έχουμε σήμερα μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο. Ο σκοπός μας δεν είναι να έρθουμε σε τροχιά ρήξης, αλλά να επιβεβαιώσουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δείχνουν ότι η πορεία της Τουρκίας περνά μέσα από τον σεβασμό της Ελλάδας και της Κύπρου».

«Αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο SAFE θα πρέπει να απαλλαγεί από το casus belli»

Παράλληλα, ανέφερε ότι «για να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στην Ευρώπη, θα πρέπει να αποκαταστήσει σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ ήταν μια ιστορική επιτυχία. Ωστόσο, ανέφερε ότι «το καθεστώς των γκρίζων ζωνών παγιώθηκε στα Ίμια, επί Σημίτη», «Αν η Τουρκία θέλει να συμμετάσχει στο SAFE, θα πρέπει να απαλλαγεί από την απειλή πολέμου και να άρει το καθεστώς των γκρίζων ζωνών», διαμήνυσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους Ευρωπαίους εταίρους, λέγοντας ότι θα πρέπει να βλέπουν τον κίνδυνο από χώρες που επιλέγουν τον ρόλο του επιτήδειου ουδέτερου.

Αιχμές για ΣΥΡΙΖΑ και Κωνσταντοπούλου

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε ο κ. Μητσοτάκης και όταν αναφέρθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την πρόσφατη έναρξη δίκης στη Λάρισα. «Με καλέσατε να πάρω θέση για κατηγορουμένους. Μας έχετε μπερδέψει. Το δικό σας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε στήσει παραμάγαζο. Εσείς κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μη ξεκινήσει η δίκη, η οποία όμως θα ξεκινήσει και εκεί θα αποδοθεί η Δικαιοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια και από δικαστές, όχι στα τηλεοπτικά πάνελ ή στα πολιτικά βήματα», ανέφερε. Παράλληλα, επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του στο εργασιακό νομοσχέδιο, λέγοντας ότι «ενώ 47 άρθρα, πάνω από τα μισά, έλαβαν περισσότερες από 180 θετικές ψήφους, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε για να κρύψει τη διγλωσσία και την υποκρισία του».

Κριτική για τον χρόνο των ομιλιών

Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική και για τις υπερβάσεις του χρόνου ομιλίας από τους πολιτικούς αρχηγούς.

«Έχουμε πει πολλές φορές να επιβάλουμε στους εαυτούς μας ένα πλαίσιο αυτοδέσμευσης· αν θέλουμε να κάνουμε συζητήσεις που μπορούν να παρακολουθούν οι πολίτες, πρέπει να τηρούμε τους χρόνους. Θεωρώ προσβολή και προς εμένα και προς τη Βουλή το γεγονός ότι όλοι οι αρχηγοί, ενώ είχαν 20 λεπτά, μίλησαν σχεδόν τον διπλάσιο χρόνο. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε.

«Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται την ανάγκη κοινής άμυνας»

Εκτενή αναφορά έκανε ο κ. Μητσοτάκης και στην ευρωπαϊκή άμυνα. «Έχει έρθει η ώρα η Ευρώπη να αντιληφθεί ότι πρέπει να δει τα ζητήματα της άμυνας συνολικά, και η Ελλάδα έχει διαδραματίσει σε αυτό σημαντικό ρόλο», είπε.

«Ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τη δημοσιονομική διαφυγή υπέρ των αμυντικών δαπανών. Ναι, ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ για την άμυνα και πολύ καλά κάνουμε. Κι όμως, την ίδια στιγμή, έχουμε και πρωτογενές πλεόνασμα», υπογράμμισε.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση έκανε λόγο για «ωραίες θεωρίες της Αριστεράς». «Ο κ. Φάμελλος είπε ότι η άμυνα μιας χώρας ξεκινά από τη διπλωματία. Αλήθεια; Να γίνουμε Κόστα Ρίκα που δεν έχει καθόλου στρατό; Η άμυνα της χώρας ξεκινά από την εθνική μας άμυνα».

Στη συνέχεια, συνέδεσε το προσφυγικό – μεταναστευτικό με την εθνική ασφάλεια, λέγοντας ότι «μια σωστή μεταναστευτική πολιτική ξεκινά από τη φύλαξη των συνόρων», κάτι που όπως είπε «κάναμε πράξη και σήμερα αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική».

Την ίδια ώρα, η ΕΕ διαθέτει έναν θετικό οδικό χάρτη για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας», κυρίως στα ανατολικά σύνορα, όπου «αναγνωρίζεται η ανάγκη επενδύσεων στην άμυνα όλων των κρατών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή».

«Η Ελλάδα δεν είναι επαίτης, είναι δύναμη αξιοπιστίας»

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απευθύνθηκε εκ νέου στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ζητώντας του να ανακαλέσει την αναφορά ότι «μεγαλύτερη εθνική επιτυχία ήταν η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ».

«Λάθος. Η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Εκτός αν η ανάγκη σας να επικοινωνείτε με τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι τόσο έντονη που σας θυμίζει το “ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο”. Ο Παπανδρέου τότε καταψήφισε την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ. Η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, έργο αποκλειστικά του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που πολεμήθηκε λυσσαλέα», είπε.

«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να παίξει ουσιαστικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της ευρύτερης Μεσογείου. Πατάμε γερά στα πόδια μας, η φωνή μας ακούγεται στην Ευρώπη. Δεν είμαστε χώρα επαίτης, αλλά χώρα με στρατηγικές συμμαχίες και σεβασμό διεθνώς. Δεν είμαστε υπερδύναμη, είμαστε ένα κράτος μεσαίου μεγέθους που ασκεί εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων», πρόσθεσε.

«Λυπάμαι πραγματικά για ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν σήμερα στην αίθουσα. Ελπίζω, όμως, οι πολίτες που μας άκουσαν να κατάλαβαν ποιοι μπορούν να κρατήσουν σταθερά το τιμόνι της χώρας», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

