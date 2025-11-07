Η ομιλία Μητσοτάκη στη Σύνοδο για την ενέργεια στο Ζάππειο ΒΙΝΤΕΟ

Στην κρίσιμη γεωπολιτική και οικονομική σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα θα εστιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στη 6η Υπουργική Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), που φιλοξενείται στο Ζάππειο.

Η παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη έρχεται να «σφραγίσει» τις εξελίξεις της διήμερης συνόδου, η οποία φέρνει στην Αθήνα κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους, εκπροσώπους πολυεθνικών εταιρειών και ευρωπαίους ομολόγους, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου.

Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 6η υπουργική συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)

