Μητσοτάκης: Δείτε το ασημένιο γούρι για το 2026 που μοίρασε στους βουλευτές της ΝΔ – ΦΩΤΟ
Χωρίς ατζέντα η συνάντηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας πριν τις γιορτές.
Μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας υποδέχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα, ενόψει της διακοπής των εργασιών της Βουλής για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πρόσκληση είχαν λάβει και οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που πραγματοποιείται αντίστοιχη συνάντηση.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάρισε στους βουλευτές ένα ασημένιο γούρι για το 2026. Το γούρι έχει τη μορφή μεγάλου νομίσματος και φέρει τα αρχικά του Πρωθυπουργού.
