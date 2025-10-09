Μητσοτάκης για Γάζα: «Βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα» – Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα, κάνοντας λόγο για ένα θετικό βήμα προς την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή.

09 Οκτ. 2025 12:05
Pelop News

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στα social media τη συμφωνία για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ως βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα – ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία διπλωματικών διεργασιών για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή.
