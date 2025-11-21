Μητσοτάκης για Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: «Τιμούμε όσους αγρυπνούν για την πατρίδα»

Με μήνυμά του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτίει φόρο τιμής σε όσους υπηρετούν, τονίζοντας τη σημασία της προσφοράς τους, τη διαρκή τους παρουσία στην ασφάλεια της χώρας και την ενότητα που εκφράζουν.

21 Νοέ. 2025
«Σήμερα τιμούμε το θάρρος και την αφοσίωση όλων εκείνων που αγρυπνούν μέρα και νύχτα για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων, σημειώνοντας πως τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούν τους φρουρούς των συνόρων και της εθνικής κυριαρχίας, αλλά και σταθερούς υπερασπιστές των δημοκρατικών αξιών.

Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι ο σημερινός εορτασμός αποτελεί ευκαιρία για την έκφραση ευγνωμοσύνης προς όσους υπηρετούν με το εθνόσημο, τους βετεράνους, αλλά και τις οικογένειές τους, που τους στηρίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Σε μια περίοδο διεθνών εντάσεων, υπογραμμίζει ότι η χώρα διαθέτει πλέον ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα σε ξηρά, αέρα και θάλασσα, με σύγχρονο εξοπλισμό και επιχειρησιακή ετοιμότητα. «Πάνω από όλα, όμως», αναφέρει, «η Πολιτεία μεριμνά σταθερά για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ενστόλων».

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εκφράζουν την ενότητα και τη δύναμη της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως αξίζουν «τον σεβασμό και την αγάπη όλων μας».

