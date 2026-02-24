Μητσοτάκης για Ουκρανία: «Ακλόνητη η στήριξη της Ελλάδας – Ευχή για δίκαιη ειρήνη»

Την υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της με «θάρρος και ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ανεξαρτησίας της χώρας και της στήριξης προς τον ουκρανικό λαό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή της, επισημαίνοντας ότι στόχος παραμένει μια ειρήνη που θα βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα εξέφρασε την ευχή η επόμενη επέτειος να σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης και την έναρξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Four years on, Ukraine defends its sovereignty with courage and resilience. We reaffirm our unwavering support for its independence, its people, and for a peace that upholds international law. May the next anniversary mark not another year of war, but a just and lasting peace. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2026

