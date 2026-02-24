Μητσοτάκης για Ουκρανία: «Ακλόνητη η στήριξη της Ελλάδας – Ευχή για δίκαιη ειρήνη»

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς τη χώρα και τον λαό της, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα για ειρηνική εξέλιξη.

24 Φεβ. 2026 12:10
Την υποστήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Όπως ανέφερε, η Ουκρανία συνεχίζει να υπερασπίζεται την κυριαρχία της με «θάρρος και ανθεκτικότητα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ανεξαρτησίας της χώρας και της στήριξης προς τον ουκρανικό λαό.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα επαναβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή της, επισημαίνοντας ότι στόχος παραμένει μια ειρήνη που θα βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα εξέφρασε την ευχή η επόμενη επέτειος να σηματοδοτεί το τέλος της σύγκρουσης και την έναρξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

