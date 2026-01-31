Μητσοτάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: «Η εθνική επαγρύπνηση είναι καθημερινή υπόθεση»

Τριάντα χρόνια μετά την κρίση των Ιμίων και την απώλεια τριών στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τιμά τη μνήμη τους, στέλνοντας μήνυμα εθνικής εγρήγορσης, σταθερότητας και αποτροπής.

31 Ιαν. 2026 10:12
Τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κρίση των Ιμίων και την τραγική απώλεια των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού τίμησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με αναφορά στη μνήμη των Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «ανταποδίδει σήμερα την τιμή» στους τρεις πεσόντες, μέσα από τη θωράκιση της άμυνάς της, την ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθαρίζει ότι στο Αιγαίο «δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες», αλλά μόνο γαλάζια νερά που επιβεβαιώνουν την αδιαπραγμάτευτη ελληνική κυριαρχία και τα εθνικά δικαιώματα της χώρας, ανεξαρτήτως των αμφισβητήσεων που κατά καιρούς διατυπώνονται.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η Ελλάδα απορρίπτει τις αδιέξοδες εντάσεις και κάθε προκλητική συμπεριφορά, απαντώντας με καθαρό και αποφασιστικό τρόπο, όταν και όπως η ίδια επιλέγει, στο επίπεδο που αρμόζει κάθε φορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο διαχρονικό δίδαγμα της κρίσης των Ιμίων, επισημαίνοντας ότι η εθνική επαγρύπνηση δεν είναι περιστασιακή αλλά καθημερινή ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός αποτίει φόρο τιμής όχι μόνο στους πεσόντες του 1996, αλλά και σε όλες και όλους που υπηρετούν σήμερα τις Ένοπλες Δυνάμεις, τονίζοντας ότι στα πρόσωπά τους αντανακλάται η απόφαση της Ελλάδας να υπερασπίζεται τόσο τις αξίες της όσο και την ισχύ της.

