Μητσοτάκης για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: «Μηδενική ανοχή – Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»

Μήνυμα για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία των κρατικών παρεμβάσεων και υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινωνικής εγρήγορσης και μηδενικής ανοχής.

Μητσοτάκης για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών: «Μηδενική ανοχή - Η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση»
25 Νοέ. 2025 11:39
Pelop News

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μέτρα που εφαρμόζει η Πολιτεία για την προστασία των θυμάτων και κάλεσε σε συλλογική στάση ευθύνης, τονίζοντας ότι η βία –σωματική ή ψηφιακή– «δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση».

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις παρεμβάσεις της Πολιτείας, επισημαίνοντας ότι λειτουργούν 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, ενώ έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, 44 Συμβουλευτικά Κέντρα και 20 Ξενώνες Φιλοξενίας υποστηρίζουν γυναίκες που χρειάζονται προστασία, ενώ στη διάθεση των πολιτών βρίσκεται η γραμμή 15900. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι ο «Panic Button» έχει εγκατασταθεί ήδη σε εκατοντάδες κινητά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, έχουν γίνει μέχρι σήμερα περίπου 20.000 καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης, οι οποίες οδήγησαν σε 13.000 συλλήψεις. «Οι γυναίκες εμπιστεύονται το κράτος και αντιστέκονται», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι μόνο η καταστολή δεν αρκεί, ειδικά σε μια εποχή όπου η βία εμφανίζεται και στο ψηφιακό περιβάλλον μέσω ανώνυμων, αλλά επώδυνων παρενοχλήσεων.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι ένα «ισχυρό δίχτυ προστασίας» που θα στηρίζεται στην οικογένεια, στο σχολείο και στη γειτονιά και θα θέτει ως πρότυπο τον αμοιβαίο σεβασμό. «Με μηδενική ανοχή σε όποιον υποτιμά τη γυναίκα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας πως η αντιμετώπιση της βίας αποτελεί διαρκές χρέος που αφορά κάθε πολίτη: «Η βία δεν είναι ποτέ ιδιωτική υπόθεση».

