Μητσοτάκης για την τραγωδία στο εργοστάσιο “Βιολάντα”: «Η σκέψη μας στις οικογένειες των θυμάτων – Θα αποδοθούν ευθύνες»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με εκτενή κυβερνητική ατζέντα που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη στέγαση, τη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την ενέργεια και την ψηφιακή διακυβέρνηση.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο πρωθυπουργός έδωσε το πολιτικό στίγμα της συγκυρίας, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής ισχύος και της πολιτικής σταθερότητας σε μια περίοδο γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Αναφορά στην τραγωδία στα Τρίκαλα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του με αναφορά στο πολύνεκρο δυστύχημα στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαλα, όπου τέσσερις εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη και πυρκαγιά, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

«Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι «η Πυροσβεστική ερευνά ήδη τις συνθήκες για να αποδοθούν ευθύνες».

Το πολιτικό μήνυμα για ισχύ και σταθερότητα

Στην εισαγωγική του ομιλία, ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης της εθνικής ισχύος σε πολλαπλά επίπεδα.

«Σε ταραγμένους καιρούς δεν αρκεί μόνον η ισχύς των αξιών μας. Χρειάζεται και η αξία της ισχύος μας», τόνισε, προσθέτοντας ότι είναι κρίσιμη η ενδυνάμωση της χώρας σε άμυνα, διπλωματία, οικονομία και κοινωνία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «σε αχαρτογράφητα νερά η πολιτική σταθερότητα είναι εθνική αναγκαιότητα».

Η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου

Στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης περιλαμβάνονται σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις:

Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη για ρυθμίσεις που στοχεύουν σε ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικά με την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη για την αναμόρφωση του συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου για τη σύσταση Ενιαίας Ψηφιακής Υποδομής Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων.

