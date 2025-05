Μητσοτάκης και ηγέτες της Δύσης σε κοινή γραμμή με Τραμπ: Άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία ή σκληρές κυρώσεις στη Ρωσία

Ενιαία στάση υπέρ της ειρήνης και της στήριξης της Ουκρανίας εξέπεμψε η Σύνοδος της «Συμμαχίας των Προθύμων» που συνεδρίασε στο Κίεβο, έπειτα από πρωτοβουλία των Εμανουέλ Μακρόν και Κιρ Στάρμερ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας και τονίζοντας την ανάγκη για άμεση κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, χωρίς όρους.

Σε ανάρτησή του στα αγγλικά, υπογράμμισε: «Χάρηκα πολύ που συμμετείχα στην Έκκληση των Ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία».

I was very glad to take part in the Leaders’ Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D

Στο επίκεντρο της Συνόδου βρέθηκε η πρόταση για εκεχειρία ενός μηνός, την οποία στηρίζουν τόσο οι Ευρωπαίοι ηγέτες όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Πολωνίας είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ΥΠΕΞ Αντρίι Σιμπίχα να τη χαρακτηρίζει «παραγωγική», σημειώνοντας πως όλοι είναι έτοιμοι για άμεση κατάπαυση του πυρός σε γη, θάλασσα και αέρα, ξεκινώντας από τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ασκώντας πίεση, είχε ήδη στείλει μήνυμα σε Μόσχα και Κίεβο: «Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Σταματήστε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο!», είπε χαρακτηριστικά από το Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επιβάλει περισσότερες και σκληρότερες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εκεχειρίας: «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας».

Today, the Coalition of the Willing convened.

We support the proposal for a full and unconditional 30-day ceasefire.

It must be implemented without preconditions to pave the way for meaningful peace negotiations.

The ball is now in Russia’s court.

We stand ready to maintain…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 10, 2025