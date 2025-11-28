Μητσοτάκης και Μέτσολα εγκαινίασαν το κέντρο Europa Experience στο Αρσάκειο Μέγαρο

Το νέο διαδραστικό κέντρο Europa Experience άνοιξε τις πόρτες του στο Αρσάκειο Μέγαρο, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα να τονίζουν τη σημασία της συμμετοχής, της ενότητας και της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού οράματος.

28 Νοέ. 2025 13:09
Pelop News

Σε επίσημη τελετή στο Αρσάκειο Μέγαρο πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Παρασκευής τα εγκαίνια του Europa Experience, του νέου κέντρου ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Το Europa Experience προσφέρει στους επισκέπτες μια πρακτική γνωριμία με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης: από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή μέχρι το Συμβούλιο. Σε μια δίωρη προσομοίωση, οι συμμετέχοντες μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο ευρωβουλευτή, να συζητήσουν, να διαπραγματευτούν και να ψηφίσουν προτεινόμενες οδηγίες, παρακολουθώντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ των έσω.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η συμμετοχή είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της δημοκρατίας», σημειώνοντας πως το κέντρο έχει ως στόχο να ενισχύσει την κατανόηση των πολιτών για το μέλλον της Ευρώπης. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον ρόλο των λαϊκιστικών δυνάμεων και των fake news, επισημαίνοντας ότι «είμαστε ισχυρότεροι ως Ευρώπη όταν είμαστε ενωμένοι».

Από την πλευρά της, η Ρομπέρτα Μέτσολα στάθηκε στην πρόοδο της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι «η χώρα έχει μετασχηματιστεί, η ανεργία έχει μειωθεί, οι επενδύσεις έχουν επιστρέψει και η ανάπτυξη ξεπερνά τον μέσο όρο της ΕΕ». Δήλωσε «υπερήφανη για την Ελλάδα και την αντοχή των Ελλήνων».

