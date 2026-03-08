Μητσοτάκης: Με αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσουμε κάθε συνέπεια από την κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εβδομαδιαία του ανάρτηση στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, στην προστασία του Ελληνισμού της Κύπρου και στους συνεχιζόμενους επαναπατρισμούς Ελλήνων πολιτών από τις εμπόλεμες περιοχές, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια της κρίσης.

«Με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα η χώρα μας θα αντιμετωπίσει και κάθε αρνητική συνέπεια που πιθανώς να προκύψει από την τελευταία αναταραχή. Είτε αυτή θα αφορά την αγορά της ενέργειας, είτε ορισμένες ανατιμήσεις αγαθών ως επακόλουθο του αυξημένου κόστους παραγωγής και της θαλάσσιας μεταφοράς τους», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει την εμπειρία και τη βούληση να παρέμβει άμεσα κατά φαινομένων κερδοσκοπίας, όπως έχει πράξει στο παρελθόν.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ελληνική στάση απέναντι στην απειλή κατά της Κύπρου «έμπρακτη απόδειξη» της αναβάθμισης της εθνικής διπλωματίας και άμυνας τα τελευταία χρόνια. «Μόλις η σύρραξη απείλησε και τον Ελληνισμό της Κύπρου, η Ελλάδα στάθηκε χωρίς δεύτερη σκέψη στο πλευρό του. Το παράδειγμά μας ακολούθησαν και άλλοι εταίροι μας, απλώνοντας ένα ευρωπαϊκό πλέγμα αεροναυτικής προστασίας γύρω από τη Μεγαλόνησο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Όταν κινδυνεύει ευρωπαϊκό έδαφος από εξωτερικούς κινδύνους, τότε η κοινή μας απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι άμεση και ισχυρή».

Για τους επαναπατρισμούς, ο κ. Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι τις τελευταίες πέντε ημέρες επέστρεψαν με ασφάλεια 1.039 Έλληνες από Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ισραήλ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μόνο χθες, 90 πολίτες επαναπατρίστηκαν με C-130 από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας και 448 από το Ντουμπάι με ειδική πτήση. Οι επιχειρήσεις συντονίστηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών, τις πρεσβείες και προξενεία, με χρήση μισθωμένων αεροσκαφών, χερσαίων μέσων και στρατιωτικών αεροπλάνων, παρά τις δυσκολίες από περιορισμούς πτήσεων και συναγερμούς. «Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει με κάθε μέσο συνδρομή σε όσους Έλληνες βρίσκονται στις περιοχές αυτές», διαβεβαίωσε.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε με διπλό συμπέρασμα: η διεθνής πραγματικότητα είναι πλέον αβέβαιη, επομένως οι πολιτικές οφείλουν να χαράσσονται με εθνικά κριτήρια, ενώ η εσωτερική πολιτική σταθερότητα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. «Στα αχαρτογράφητα νερά των διεθνών εξελίξεων, ο τόπος να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι του. Το πλήρωμα του εθνικού σκάφους να είναι ενωμένο και οπλισμένο με την αισιοδοξία που πηγάζει από την αυτοπεποίθηση. Και η πυξίδα της Ελλάδας να δείχνει μόνο μπροστά, με σιγουριά».

