Μητσοτάκης: Ποιες οι προτεραιότητές του για τη νέα 4ετία – Τι ζήτησε από το Λονδίνο

Ένα ακόμη κρίκο στη γαλάζια εκλογική αλυσίδα τοποθέτησε από τη βρετανική πρωτεύουσα ο πρωθυπουργός, καθώς μιλώντας με τον διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics, Kevin Featherstone εκτίμησε ότι η ΝΔ στις δεύτερες κάλπες θα καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό 37-38% σχηματίζοντας έτσι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Επέμεινε στην άποψή του για μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία επιτρέπει ευελιξία και ταχύτητα στις πολιτικές αποφάσεις.

Νωρίτερα από τα γραφεία της Morgan Stanley είχε στείλει μήνυμα σε επενδυτές να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, αποσαφηνίζοντας ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη κάλπη θα είναι πυκνό – maximum 1,5 μήνα, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επόμενη τετραετία λέγοντας: «Μετά τις εκλογές αναμένω ένα νέο κύμα, μία νέα “έκρηξη” επενδύσεων, διότι θα έχουμε τέσσερα χρόνια μπροστά μας, ελπίζω με λιγότερες κρίσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες μια ακόμη θητεία για να ολοκληρώσει το έργο του με στόχο να αλλάξει – όπως είπε – σελίδα η Ελλάδα. Μιλώντας στο Λονδίνο έθεσε και τις προτεραιότητες για τη νέα τετραετία δίνοντας έμφαση στην «ποιότητα της ανάπτυξης». Αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη δίκαιη ανακατανομή πλούτου, έθεσε ως στόχο τη μείωση της ανεργίας κάτω από το 10% και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το τετ α τετ με τον βασιλιά Κάρολο

Had the pleasure of meeting with His Majesty King Charles III at Windsor Castle. pic.twitter.com/q3392RuumG

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 28, 2022