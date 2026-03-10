Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

«Είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες»

Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
10 Μαρ. 2026 21:00
Pelop News

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε σήμερα (10.03.2026) τους πρώτους αποδέκτες του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, ανάμεσά τους και ο κορυφαίος Έλληνας μπασκετμπολίστας, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Τον κορυφαίο διεθνή μας και superstar του ΝΒΑ πρότεινε με επιστολή του στην Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι μια από τις πιο επιδραστικές παγκόσμιες προσωπικότητες της Ευρώπης, του οποίου η ιστορία ζωής, η δημόσια ηγεσία και η δέσμευση στα ανθρωπιστικά ιδεώδη ενσαρκώνουν τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα, την κοινωνική ένταξη, την πολυπολιτισμικότητα και τις ευκαιρίες», σημειώνει χαρακτηριστικά στην επιστολή του προς την κα Μετσόλα, ο κ. Μητσοτάκης.

Κάθε χρόνο θα διορίζονται έως και 20 τιμώμενα πρόσωπα στο Τάγμα. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την Τρίτη και η επίσημη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο Oλομέλειας της 18–21 Μαΐου, στο Στρασβούργο.

Η επίσημη τελετή απονομής των πρώτων παρασήμων θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου.

Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας

Στην κατηγορία “Μέλη του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας” συγκαταλέγονται προσωπικότητες από διαφορετικούς τομείς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τιμάται για τη διεθνή του παρουσία και την επιρροή του ως Ευρωπαίου αθλητή και πρότυπο κοινωνικής ένταξης. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται το ιρλανδικό συγκρότημα U2, η ουκρανή δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ολεξάντρα Ματβίιτσουκ και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ Χοσέ Αντρές.

Το νέο παράσημο θεσπίστηκε πέρυσι με αφορμή την 75η επέτειο της Διακήρυξης Σούμαν, που θεωρείται αφετηρία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Κάθε χρόνο μπορούν να απονέμονται έως 20 διακρίσεις.

“Η Ευρώπη οικοδομήθηκε πάντοτε από ανθρώπους. Ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς, ανέτρεψαν δικτατορίες και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον για την ήπειρό μας. Αυτή η ευρωπαϊκή προσήλωση αξίζει να τιμάται. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, τιμούμε εκείνους που δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία της”, δήλωσε η πρόεδρος, Μέτσολα, κατά την ανακοίνωση των πρώτων τιμηθέντων.

