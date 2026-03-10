«Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη

«Τις φορούσανε αλλά, ξέρετε, έχουνε μεγαλώσει και έτσι, οπότε κάπως το έχουν δεχτεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους άρεσε. Προς Θεού, ούτε καν»

«Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
10 Μαρ. 2026 19:07
Pelop News

Στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται ο πόλεμος με ανταλλαγή πυραύλων και drone μεταξύ ΗΠΑ – Ισραήλ και Ιράν, ενώ γυναίκες που ζουν ή έζησαν για μικρό χρονικό διάστημα στην Τεχεράνη, περιγράφουν το πως βίωσαν την καθημερινότητα με περιορισμένα δικαιώματα λόγω του αυστηρού καθεστώτος.

Ωραίοι είναι στον ΕΣΑΚΕ: αποφάσισαν όποια ομάδα υποβιβαστεί να μπορεί να σωθεί!

Μια από αυτές τις γυναίκες είναι και η Ελληνίδα προπονήτρια μπάσκετ, Ελένη Καπογιάννη, η οποία προπονούσε την εθνική ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ιράν μέχρι το 2025. Η ίδια περιέγραψε το πως έπρεπε να προσαρμοστεί στον τρόπο ζωής που έχει καθιερωθεί στην χώρα, φορώντας χιτζάμπ υποχρεωτικά και βλέποντας παντού την αστυνομία των ηθών να περιπολεί για τυχόν «παρανομίες» των Ιρανών γυναικών σχετικά με τους τρόπους και την ενδυμασία τους.

«Μπορώ να σας πω ότι τους έφευγε λίγο το χιτζάμπ και σταματούσανε, μπορεί να ήταν και αγώνας, αφήνανε τη μπάλα για να φτιάξουνε τη μαντίλα», είπε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή Live News η Ελληνίδα προπονήτρια.

Υπό το βλέμμα της αστυνομίας ηθών, οι παίκτριες δεν έχουν ελευθερία ούτε στις προπονήσεις, αφού αγωνίζονται με το παραδοσιακή χιτζάμπ στο κεφάλι και πρέπει να έχουν διαρκώς καλυμμένα όλα τα μέρη του σώματός τους.

«Επειδή εκπροσωπούν και τη χώρα προς το εξωτερικό, θα πρέπει να είναι και σωστές στο πώς τηρούν τους κανόνες. Γι’ αυτό και στις αποστολές μας πάντα είχαμε μία, να το πω έτσι, τη λέγανε security», συμπλήρωσε η Ελένη Καπογιάννη.

Εκτός από τις Ιρανές, υποχρεωμένη να φοράει την παραδοσιακή μαντίλα στο κεφάλι ήταν και η Ελληνίδα προπονήτρια: «Τις φορούσανε αλλά, ξέρετε, έχουνε μεγαλώσει και έτσι, οπότε κάπως το έχουν δεχτεί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους άρεσε. Προς Θεού, ούτε καν».

Το καλοκαίρι, οι καταστάσεις ήταν ακόμα πιο δύσκολες για τις αθλήτριες και τις γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο του γηπέδου. «Επειδή ήταν αποπνικτική η ατμόσφαιρα, έβγαλαν όλους τους άντρες έξω από το γήπεδο. Οι γυναίκες της αποστολής, συνοδοί, κλείδωσαν τις πόρτες καλά και έτσι μπόρεσαν και έβγαλαν τα κορίτσια και το χιτζάμπ και τα κολάν από μέσα. Ήταν η πρώτη φορά που είδα τα μπράτσα τους και τα πόδια τους».

Το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης είχε ρίξει την σκιά του στην καθημερινότητα και σε κάθε πτυχή της ζωής των Ιρανών. Οι γυναίκες στερούνται ίσα δικαιώματα και βρίσκονται διαρκώς στο στόχαστρο της αστυνομίας ηθών.

«Πάντα εκεί ήτανε η security να το πω έτσι, με πολιτικά ρούχα, που δεν ξέρεις ποτέ αν θα βρίσκονταν ανάμεσα σε κάποιο πλήθος και τι μπορούσαν να κάνουν σε μία γυναίκα ας πούμε, που μπορεί να μην είχε ευπρεπή ενδυμασία», ανέφερε η προπονήτρια.

Η Ελένη Καπογιάννη θυμήθηκε επίσης και τα όσα έγιναν τον Ιούνιο του 2025, όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε αιφνιδιαστική επίθεση στο Ιράν.

Η ίδια είχε φύγει από τη χώρα λίγες μόνο ώρες νωρίτερα, όπως τόνισε: «Όταν προσγειώθηκα στην Ελλάδα, 5:00 το πρωί ήταν, 5:00 το βράδυ ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί. Δεν μπόρεσα να επιστρέψω στο Ιράν, γιατί αυτό κράτησε πάνω από τρεις εβδομάδες και από τότε δεν έχω επιστρέψει και στο Ιράν. Απ’ την Κίνα εγώ επέστρεψα κατευθείαν Ελλάδα».

Το πέρασμά της από τον πάγκο της εθνικής ομάδας γυναικών του Ιράν κρίθηκε, βάσει των αποτελεσμάτων, πετυχημένο. Η ίδια όμως επέστρεψε στην Ελλάδα ανήσυχη κι βαθιά προβληματισμένη για αυτά που είδε να συμβαίνουν σε μία ιδιαίτερα εύπορη χώρα με πλούσια ιστορία, ελεύθερη στο πέρασμα των αιώνων, που όμως από το 1979 δείχνει να οπισθοδρόμησε, με μία σειρά από ελευθερίες για τις γυναίκες της χώρας να έχουν καταργηθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
20:20 Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε για πρώτη φορά δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
20:11 Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθησαν οι μαθητές που έφτιαξαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε αυλή σχολείου
20:00 Το 3λεπτο workout της Αν Χάθαγουεϊ που γίνεται εύκολα και στο σπίτι
19:50 «Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή», εισαγγελική έρευνα και ΕΔΕ για τον θάνατο της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
19:39 Καιρός: Άνοιξη και 19 βαθμούς η θερμοκρασία
19:28 Κάτω από τα 90 δολάρια το πετρέλαιο, στην Ελλάδα θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων με την ταχύτητα που ανέβηκαν;
19:17 Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι
19:07 «Η εθνική γυναικών δεν βγάζει ποτέ το χιτζάμπ. «Πάντα εκεί ήταν security», συγκλονιστική μαρτυρία από την Ελληνίδα προπονήτρια του Ιράν, Ελένη Καπογιάννη
19:00 Σιίτες – Σουνίτες: Η μια διαφορά
18:55 Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ
18:55 Ερντογάν σε Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών για την Ουκρανία
18:53 Ο λόγος που διακόπηκε η Δίκη για τα Τέμπη, πότε θα συνεχιστεί
18:42 Ξέσπασε το Χρηματιστήριο Αθηνών με άλμα 3,62% και κέρδη 5 δισ. ευρώ
18:37 Βανς ή Ρούμπιο; Το παρασκήνιο της διαδοχής που απασχολεί τον Τραμπ
18:34 Ελληνικά τρόφιμα: Ο μοναδικός κλάδος με αύξηση στις εξαγωγές τον Ιανουάριο
18:32 Γιορτή σήμερα στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού – Το μήνυμα και η διεκδίκηση
18:31 Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας: Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές
18:30 Αόρατη αλλά επίμονη: Η ημικρανία παραμένει χωρίς διάγνωση για πολλές Ελληνίδες
18:22 Νέες Τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ