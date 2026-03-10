Ωραίοι είναι στον ΕΣΑΚΕ: αποφάσισαν όποια ομάδα υποβιβαστεί να μπορεί να σωθεί!

Καλά είναι «κλειδωμένες» οι θέσεις με συμβόλαιο από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό για τη Euroleague, τώρα θα μπορέσει όποια πέφτει να παραμένει. Τότε γιατί να διεξάγεται το πρωτάθλημα;

10 Μαρ. 2026 18:06
Pelop News

Γνωστοποιήθηκε ότι στόχος του ΕΣΑΚΕ είναι το νέο πρωτάθλημα της Basket League, αυτό της περιόδου 2026-27, να διεξαχθεί με 14 ομάδες. Καλό είναι αυτό και προς την πρόοδο του που πρωταθλήματος. Γιατί θυμίζουμε ότι φέτος η GBL διεξάγεται με 13 ομάδες, συνεπώς κάθε αγωνιστική μία έχει ρεπό γεγονός που έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.

Αποφασίστηκε λοιπόν στη ΓΣ του ΕΣΑΚΕ να αυξηθούν κατά μια οι ομάδες. Όπως προβλέπεται θα υποβιβαστεί μία από την Basket League και θ’ ανέβουν δύο από την Elite League.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η διαδικασία της wild card αν οι ομάδες της Elite League που κερδίσουν αγωνιστικά την άνοδο δε μπορέσουν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να συμμετάσχουν στην Κατηγορία των μεγάλων του Ελληνικού μπάσκετ, όπως είχε συμβεί προηγούμενες χρονιές.

Πάμε τώρα σε μία παράμετρο που σηκώνει συζήτηση: Αν τελικά επιλεγεί η διαδικασία της wild car, τότε σε αυτή θα μπορεί να συμμετάσχει και η ομάδα που θα υποβιβαστεί από τη GBL.

Δηλαδή με «δύο λόγια» τώρα γίνεται μάχη για να αποφευχθεί η τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό, αλλά οι ομάδες αποφάσισαν όποια τελικά υποβιβαστεί να έχει δικαίωμα να παραμείνει μέσω wild card!

Τότε γιατί διεξάγεται το πρωτάθλημα; Καλά είναι «κλειδωμένες» οι θέσεις με συμβόλαιο από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό για τη Euroleague, τώρα θα μπορεί όποια υποβιβάζεται να σώζεται;

