Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό» – Στο τραπέζι και ρυθμίσεις για τα social media

Τη σημασία της προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο διεθνές «AI Impact Summit» που πραγματοποιείται στην Ινδία υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί σαφή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη θωράκιση των ανηλίκων απέναντι στις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στέκεται αλληλέγγυος σε πρωτοβουλίες όπως η γαλλική απόφαση περιορισμού της πρόσβασης των εφήβων στα social media, επισημαίνοντας πως απαιτούνται συντονισμένες πολιτικές για την προστασία των νέων. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πρόταση για ψηφιακό «κόφτη» στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά έως 15 ετών.

Αναφερόμενος συνολικότερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξάπλωσή της «τεχνολογική και πολιτιστική επανάσταση», υπογραμμίζοντας ότι η γνώση και η τεχνογνωσία δεν πρέπει να περιοριστούν σε λίγες μεγάλες εταιρείες. Όπως σημείωσε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία ΤΝ, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει στην οικονομία, την ιατρική και την κοινωνία γενικότερα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σχετικά με μεταβολές στην αγορά εργασίας, ζητώντας να υπάρξουν απαντήσεις και πολιτικές που θα διασφαλίζουν ομαλή προσαρμογή.

Στο περιθώριο της συνόδου στο Νέο Δελχί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μάικλ Κράτσιος, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στο πεδίο της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στις κοινωνικές επιπτώσεις της ΤΝ, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η προοπτική δημιουργίας μονάδας μεγάλης κλίμακας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δυτική Μακεδονία από τη ΔΕΗ, μια επένδυση που θα μπορούσε να ενισχύσει τον τεχνολογικό προσανατολισμό της περιοχής και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

