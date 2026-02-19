Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό» – Στο τραπέζι και ρυθμίσεις για τα social media

Την προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό και τη δίκαιη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε ως προτεραιότητες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διεθνές AI Impact Summit στην Ινδία. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πιθανές ρυθμίσεις για τα social media και σε προοπτικές συνεργασιών στον τομέα της τεχνολογίας.

Μητσοτάκης: «Προτεραιότητα η προστασία των νέων από τον ψηφιακό εθισμό» - Στο τραπέζι και ρυθμίσεις για τα social media
19 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Τη σημασία της προστασίας των νέων από τον ψηφιακό εθισμό ανέδειξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο διεθνές «AI Impact Summit» που πραγματοποιείται στην Ινδία υπό την αιγίδα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Όπως τόνισε, η αντιμετώπιση του φαινομένου αποτελεί σαφή προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη θωράκιση των ανηλίκων απέναντι στις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης των κοινωνικών δικτύων.

Ο ίδιος δήλωσε ότι στέκεται αλληλέγγυος σε πρωτοβουλίες όπως η γαλλική απόφαση περιορισμού της πρόσβασης των εφήβων στα social media, επισημαίνοντας πως απαιτούνται συντονισμένες πολιτικές για την προστασία των νέων. Στο ίδιο πλαίσιο, εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο πρόταση για ψηφιακό «κόφτη» στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά έως 15 ετών.

Αναφερόμενος συνολικότερα στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εξάπλωσή της «τεχνολογική και πολιτιστική επανάσταση», υπογραμμίζοντας ότι η γνώση και η τεχνογνωσία δεν πρέπει να περιοριστούν σε λίγες μεγάλες εταιρείες. Όπως σημείωσε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εργαλεία ΤΝ, ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει στην οικονομία, την ιατρική και την κοινωνία γενικότερα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργεί εύλογες ανησυχίες σχετικά με μεταβολές στην αγορά εργασίας, ζητώντας να υπάρξουν απαντήσεις και πολιτικές που θα διασφαλίζουν ομαλή προσαρμογή.

Στο περιθώριο της συνόδου στο Νέο Δελχί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μάικλ Κράτσιος, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στο πεδίο της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στο ρυθμιστικό πλαίσιο και στις κοινωνικές επιπτώσεις της ΤΝ, με τον Έλληνα πρωθυπουργό να υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η προοπτική δημιουργίας μονάδας μεγάλης κλίμακας για την Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δυτική Μακεδονία από τη ΔΕΗ, μια επένδυση που θα μπορούσε να ενισχύσει τον τεχνολογικό προσανατολισμό της περιοχής και να δημιουργήσει νέες αναπτυξιακές δυνατότητες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ