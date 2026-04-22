Μητσοτάκης – Ράμα στο Μαξίμου: Χιούμορ για το ντύσιμο στην έναρξη της συνάντησης

Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, σε μια επαφή που είχε προαναγγελθεί από το επίσημο πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού και εντάσσεται στην παρουσία του Αλβανού ηγέτη στην Αθήνα με αφορμή και τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η έναρξη της συνάντησης είχε και μια πιο χαλαρή στιγμή, καθώς ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με πιο ανεπίσημη αμφίεση από εκείνη που συνήθως συνοδεύει τέτοιες επισκέψεις. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το σχετικό ρεπορτάζ, ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε ότι δεν περίμενε τόσο επίσημη υποδοχή και ζήτησε, σε χαμηλούς τόνους, να μη δοθεί άλλη ερμηνεία από τα μέσα ενημέρωσης στο ντύσιμό του, αποδίδοντάς το σε ελλιπή ενημέρωση από το πρωτόκολλό του.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ, σχολιάζοντας ότι ο Έντι Ράμα είναι πάντα εφευρετικός στον τρόπο που ντύνεται και ότι αυτό είναι κάτι που αρέσει. Η σύντομη αυτή στιχομυθία έδωσε έναν πιο ανάλαφρο τόνο στο πρώτο στιγμιότυπο της συνάντησης, πριν η προσοχή στραφεί στα ουσιαστικά θέματα της ελληνοαλβανικής ατζέντας.

Η συνάντηση επιβεβαιώθηκε και από το κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο είχε ανακοινώσει από χθες ότι οι δύο πρωθυπουργοί θα συναντηθούν στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρότι τα άμεσα διαθέσιμα δημόσια ρεπορτάζ που άνοιξα δεν αποτυπώνουν αναλυτικά ολόκληρη την ουσία των συνομιλιών τους, είναι σαφές ότι η παρουσία Ράμα στην Αθήνα και η επαφή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν ιδιαίτερη διπλωματική σημασία, δεδομένου του βάρους που διατηρούν οι ελληνοαλβανικές σχέσεις σε μια σειρά από ανοιχτά περιφερειακά και διμερή ζητήματα. Η τελευταία αυτή επισήμανση είναι εύλογη πολιτική αποτίμηση και όχι καταγραφή συγκεκριμένης επίσημης δήλωσης από τη σημερινή συνάντηση.

