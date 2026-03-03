Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Η σημαία και η καρδιά μας στην Κύπρο» – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου, πραγματοποιείται στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή η συνάντηση του Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, έπειτα από αίτημα του τελευταίου.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, πριν ξεκινήσει η κατ’ ιδίαν συζήτηση, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για την ανταπόκρισή του στην ενημέρωση «για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία και ο ασφαλής επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων, σημειώνοντας ότι έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, ωστόσο έως ότου αποκατασταθούν οι πτήσεις η απομάκρυνσή τους παραμένει δύσκολη. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών.

Αναφερόμενος στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε πως η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. «Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα της Ε.Ε. είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή για ταχεία αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας και τις ιστορικές, ακόμη και οικονομικές, συνέπειες παρόμοιων κρίσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το επίπεδο προετοιμασίας της χώρας σε θέματα ασφάλειας και πιθανών επιπτώσεων.

«Η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ιδίως της Κύπρου. Τόνισε ακόμη ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν», καλώντας τη χώρα να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες.

Για τον προγραμματισμό της συνάντησης είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και του τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι την Τετάρτη θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των κομμάτων για τις εξελίξεις στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή.

