Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Η σημαία και η καρδιά μας στην Κύπρο» – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός Ελλήνων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας–Κύπρου. Μπροστά στις κάμερες αντάλλαξαν μηνύματα στήριξης και αποκλιμάκωσης.

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Η σημαία και η καρδιά μας στην Κύπρο» – Στο επίκεντρο η ασφάλεια και ο επαναπατρισμός Ελλήνων
03 Μαρ. 2026 12:29
Pelop News

Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Κύπρου, πραγματοποιείται στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή η συνάντηση του Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, έπειτα από αίτημα του τελευταίου.

Στον σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, πριν ξεκινήσει η κατ’ ιδίαν συζήτηση, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για την ανταπόκρισή του στην ενημέρωση «για τις κρίσιμες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που φαίνεται να δοκιμάζεται από νέο πόλεμο».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία και ο ασφαλής επαναπατρισμός των εγκλωβισμένων Ελλήνων, σημειώνοντας ότι έχει γίνει σοβαρή προετοιμασία, ωστόσο έως ότου αποκατασταθούν οι πτήσεις η απομάκρυνσή τους παραμένει δύσκολη. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών.

Αναφερόμενος στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε πως η Ελλάδα ανταποκρίθηκε στην ανάγκη για επιπλέον στρατιωτική βοήθεια και υποστήριξη. «Οποιαδήποτε απειλή σε χώρα της Ε.Ε. είναι επί της αρχής απαράδεκτη. Στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού η ελληνική διπλωματία και οι αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις. Η σημαία και η καρδιά μας βρίσκεται στην Κύπρο», ανέφερε, εκφράζοντας την ευχή για ταχεία αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας και τις ιστορικές, ακόμη και οικονομικές, συνέπειες παρόμοιων κρίσεων.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι είχε προηγουμένως επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ζήτησε πλήρη ενημέρωση για το επίπεδο προετοιμασίας της χώρας σε θέματα ασφάλειας και πιθανών επιπτώσεων.

«Η Ελλάδα είναι σταθερός πυλώνας ασφάλειας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην περιοχή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ιδίως της Κύπρου. Τόνισε ακόμη ότι «δεν υπάρχει κανένα σενάριο εμπλοκής στον πόλεμο Ισραήλ, ΗΠΑ και Ιράν», καλώντας τη χώρα να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εγκλωβισμένους Έλληνες.

Για τον προγραμματισμό της συνάντησης είχαν προηγηθεί επαφές μεταξύ του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής και του τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.

Νωρίτερα, ο κ. Μάντζος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι την Τετάρτη θα συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με στόχο την αναλυτική ενημέρωση των κομμάτων για τις εξελίξεις στην περιοχή και στη Μέση Ανατολή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ