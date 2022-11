Μητσοτάκης σε Bloomberg: «Κοινό πρόβλημα της Ευρώπης» τα παράνομα προγράμματα παρακολουθήσεων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε νέα συνέντευξη στο πρακτορείο Bloomberg, όπου και αναφέρθηκε σε ένα σύνολο ζητημάτων, όπως τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης, οι σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ, αλλά και η άνθιση της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας χαρακτήρισε τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης ως «κοινό πρόβλημα της Ευρώπης», αναφέροντας πως «Αναγνωρίζω ότι στην Ευρώπη έχουμε θέμα όσον αφορά τις παρακολουθήσεις. Το παράνομο λογισμικό δεν είναι μόνον ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, αλλά επιδιώκω μέσα στον επόμενο μήνα η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θα απαγορεύσει τις παράνομες παρακολουθήσεις και τα παράνομα συστήματα παρακολούθησης».

Καθώς η δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν μία πιθανή αλλαγή στην πολιτική κατάσταση της Αμερικής θα επηρεάσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, ο κ.Μητσοτάκης εξέφρασε τη βεβαιότητά του πως η Ελλάδα παραμένει ένα στρατηγικός συνεργάτης της Αμερικής.

«Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό σημείο. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός συνεργάτης των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο σημείο του κόσμου και δεν πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει».

“It’s an incredible lie.” Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis denied reports that he was behind wiretaps on ministers, business people and journalists https://t.co/O9h6WaRio0

