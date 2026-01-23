Μητσοτάκης σε Euronews: Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, σημαντικό που στάθηκε ενωμένη

«Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

23 Ιαν. 2026 10:32
Pelop News

Ο Ελληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά τη έκτακτη Σύνοδο Κορυφής, στις Βρυξέλλες,  παραχώρησε συνέντευξη στο Euronews.

Βρυξέλλες: Τι είπε ο Μητσοτάκης για ευρωαντλαντικές σχέσεις, Γροιλανδία, Συμβούλιο Ειρήνης

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες. Ήταν καλά τα σχόλια Τραμπ, για να αποκλιμακώσει την κατάσταση» και προσέθεσε:  «Είναι πολύ σημαντικό ότι η Ευρώπη απάντησε με μια φωνή -με μόνο μια εξαίρεση- να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Η εξαίρεση ήταν η Ουγγαρία, αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη. Πιστεύω, όμως, ότι βρήκαμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα».

Για τον Φίτσο τόνισε πως «μπορούμε να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που υποστήριξαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή μας άμυνα και να επιλύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας».

Για το «Συμβούλιο Ειρήνης» είπε ότι «αυτό που ανακοινώθηκε υπερβαίνει τον ΟΗΕ. Θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας για τη Γάζα. Αν υπήρχε τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ μόνο για τη Γάζα και για συγκεκριμένο διάστημα, θα ήμασταν ευτυχείς. Δεν μπορούμε να ενταχθούμε σε ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα».

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Ανέφερε ότι «η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών. Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο».

