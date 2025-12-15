Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ

Τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τη Μολδαβή πρόεδρο, Μάια Σάντου, με αιχμές για τη δημοκρατική σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και την οικονομική συνεργασία.

Μητσοτάκης σε Σάντου: Στρατηγική προτεραιότητα για την Ελλάδα η ένταξη της Μολδαβίας στην ΕΕ
15 Δεκ. 2025 13:15
Pelop News

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, στέλνοντας σαφές μήνυμα στήριξης της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και τονίζοντας ότι για την Ελλάδα η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

Ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τη Μολδαβή πρόεδρο για την επιτυχή διεξαγωγή των πρόσφατων κοινοβουλευτικών εκλογών, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμά τους έστειλε «ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας και δημοκρατικής ωριμότητας», παρά τις εξωτερικές πιέσεις που, όπως είπε, δέχθηκε η χώρα.

«Ο μολδαβικός λαός απέδειξε ότι ούτε εκφοβίζεται ούτε χειραγωγείται. Εγγυηθήκατε την ενότητα και δώσατε θάρρος και προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Μολδαβίας.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέσει εκ νέου το ζήτημα της διεύρυνσης, τονίζοντας πως η ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα. Όπως σημείωσε, η πρόοδος της Μολδαβίας είναι αδιαμφισβήτητη και πλέον εναπόκειται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς να την αναγνωρίσουν, με την Ελλάδα έτοιμη να προσφέρει τεχνογνωσία για την ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα της ενέργειας και της οικονομικής συνεργασίας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει τις προοπτικές που ανοίγει ο κάθετος διάδρομος και οι πρόσφατες συμφωνίες για την εισαγωγή και διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. «Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο και αξιόπιστο πάροχο ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή, συμβάλλοντας στην ταχύτερη απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη βούληση των δύο χωρών να ενισχύσουν την οικονομική τους σύμπλευση, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες της Μολδαβίας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

«Η Ελλάδα βλέπει τη Μολδαβία ως πραγματικό φίλο. Μοιραζόμαστε κοινή ευθύνη για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ευρώπη», κατέληξε ο πρωθυπουργός.

