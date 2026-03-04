Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιστολική ψήφο των αποδήμων, με το κλίμα να φορτίζεται περαιτέρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την απόφαση της κυβέρνησης για αποστολή ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τον λόγο αμέσως μετά την ομιλία του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι η απόφαση για αποστολή δυνάμεων στο νησί «βαθαίνει την εμπλοκή» της Ελλάδας στον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή.

Απαντώντας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ανέμενε «μεγαλύτερη υπευθυνότητα» από την πλευρά του ΚΚΕ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα συνδράμει την Κυπριακή Δημοκρατία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Πυρά και προς τα δεξιά της ΝΔ

Στην ίδια παρέμβαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική και προς κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας τη στάση τους απέναντι στην απόφαση για στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου.

«Διέκρινα μια αμηχανία», ανέφερε, επαναφέροντας μάλιστα παλαιότερη φράση του περί «πατριωτών της φακής», σημειώνοντας με σκωπτική διάθεση ότι «μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να μην σχολιάσει τις αντιδράσεις από κόμματα και στελέχη στα δεξιά της ΝΔ που –ενώ διαχρονικά υποστήριζαν την ενεργή προβολή ισχύος της χώρας– εμφανίζονται σήμερα επιφυλακτικά απέναντι στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για την επιστολική ψήφο

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός επανήλθε στο βασικό αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού.

Όπως σημείωσε, είναι θετικό ότι υπάρχει συμφωνία «επί της αρχής» και εξέφρασε την ελπίδα ότι το σχέδιο νόμου θα συγκεντρώσει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή.

Παράλληλα απηύθυνε πρόσκληση προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρήσει –όπως είπε– σε μια «χειρονομία καλής θέλησης», προτείνοντας την κατάτμηση της μεγάλης εκλογικής περιφέρειας του εξωτερικού σε τρεις μονοεδρικές:

μία για Ευρώπη – Αφρική – Μέση Ανατολή,

μία για Βόρεια και Νότια Αμερική,

και μία για Ασία – Ωκεανία.

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ θα διαφωνήσει με την πρόταση, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη συζήτηση είχε γίνει και στο πλαίσιο της διακομματικής επιτροπής, αφήνοντας αιχμές για «στοιχείο υποκρισίας», καθώς –όπως είπε– τότε είχε υποστηριχθεί ότι μια τέτοια ρύθμιση θα ευνοούσε εκλογικά τη Νέα Δημοκρατία.

«Υπάρχει εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό»

Ο πρωθυπουργός απάντησε επίσης στην κριτική ότι η πολιτεία θυμάται την ομογένεια μόνο σε προεκλογικές περιόδους, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό.

Στο πλαίσιο αυτό έκανε αναφορά σε πρωτοβουλίες που –όπως υποστήριξε– ενισχύουν τους δεσμούς της χώρας με την ομογένεια, μεταξύ των οποίων και ενέργειες που σχετίζονται με την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας από την UNESCO.

