Μητσοτάκης στην P-TEC: Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος και πύλη αμερικανικού LNG, απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο

Τον καθοριστικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επεσήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, στην 6η Υπουργική Σύνοδο της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) στο Ζάππειο.

Η χώρα, όπως τόνισε, μετατρέπεται σε πύλη εισόδου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει εξελιχθεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ενέργειας, με περισσότερα από 17 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου να εξάγονται το 2024 μέσω υποδομών όπως ο Κάθετος Διάδρομος. «Η Ελλάδα είναι πλέον πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοδυτική Ευρώπη», δήλωσε, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία επενδύσεων σε σταθμούς LNG και αγωγούς.

Στο πλαίσιο της εσωτερικής ενεργειακής πολιτικής, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη μετάβαση από τον λιγνίτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), που καλύπτουν πλέον πάνω από το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής της χώρας. «Το 2024, η Ελλάδα έγινε για πρώτη φορά εξαγωγική δύναμη ηλεκτρικής ενέργειας», σημείωσε, αποδίδοντας την επιτυχία στην αξιοποίηση του ήλιου και του ανέμου. Επιπρόσθετα, τόνισε τη σημασία του φυσικού αερίου ως μεταβατικού καυσίμου, με νέα εργοστάσια και δίκτυα να προσφέρουν ευελιξία στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συμφωνία με ExxonMobil, HelleniQ Energy και Energean για ερευνητικές γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, την πρώτη τέτοια αποστολή μετά από τέσσερις δεκαετίες. «Η Ευρώπη θα χρειάζεται φυσικό αέριο για πολλά χρόνια, και η Ελλάδα θα παίξει καθοριστικό ρόλο», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο έργο διασύνδεσης των νησιών, κόστους 6 δισ. ευρώ, που ξεκινά από την Κρήτη, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία.

Ο πρωθυπουργός κάλεσε την Ευρώπη να υιοθετήσει ενιαία στάση απέναντι στο ρωσικό φυσικό αέριο, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε εισαγωγές από την Τουρκία». Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση σε ανταγωνιστικές τεχνολογίες και ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. «Η αγορά θα επιλέξει τον νικητή, αλλά η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει σε τομείς όπου διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την P-TEC απόδειξη της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. «Η παρουσία σας στην Αθήνα μετατρέπει το στρατηγικό μας όραμα σε επιχειρηματική πραγματικότητα», δήλωσε, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες και εκφράζοντας αισιοδοξία για την επίτευξη των κοινών στόχων.

