Μητσοτάκης στο «The Greek AI Accelerator»: Στήριξη στο οικοσύστημα των startups και την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην εκδήλωση «The Greek AI Accelerator», που διοργανώνει η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών, μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2/26) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο εκδήλωσης αφιερωμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την καινοτομία.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τις επιχειρήσεις που επελέγησαν για το πρόγραμμα, σημειώνοντας ότι υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές startup εταιρείες, ενώ υπογράμμισε πως από το 2019 η κυβέρνηση έχει κάνει συνειδητή επιλογή να στηρίξει το οικοσύστημα της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Στη συζήτηση που είχε με εκπροσώπους τεσσάρων από τις 21 AI startups που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Greek AI Startup Accelerator, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να πετύχει στον τομέα των startups, επισημαίνοντας την ανάγκη για πρόσβαση σε κεφάλαια, υποδομές και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τονίζοντας τη σημασία της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών και της δυνατότητας συμμετοχής ελληνικών startups σε διαγωνισμούς και προγράμματα άλλων χωρών. Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση επιχειρεί να «μιλήσει τη γλώσσα» της νέας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη εκπαίδευσης της νέας γενιάς σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, επισημαίνοντας ότι πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν τις συνέπειες πρακτικών όπως η αδήλωτη εργασία.

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το οικοσύστημα των startups, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στον τομέα της καινοτομίας μπορεί να φέρει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα.

Τι είναι το Greek AI Startup Accelerator

Το Greek AI Startup Accelerator αποτελεί πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας που υλοποιείται από την Endeavor Greece, σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος και την OpenAI. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα αυτού του τύπου που πραγματοποιεί η OpenAI σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος του είναι η στήριξη νέων ιδρυτών μέσω πρόσβασης σε τεχνολογία, δίκτυα, τεχνογνωσία και χρηματοδότηση. Απευθύνεται σε AI-first startups που ιδρύθηκαν μετά το 2022, διαθέτουν Έλληνες ιδρυτές ή μέρος της ομάδας τους με έδρα την Ελλάδα και αναπτύσσουν AI-native εφαρμογές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



