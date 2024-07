Μητσοτάκης: Συνεχάρη την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την επανεκλογή της

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη πρόεδρος της Κομισιόν μετά την ψηφοφορία που έγινε στο ευρωκοινοβούλιο.

Η επανεκλογή της ήταν αναμενόμενη μετά και την εξασφάλιση και των θετικών ψήφων της ομάδας των Πρασίνων.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μείνει στο τιμόνι της Κομισιόν για άλλα 5 χρόνια και θα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις.

Η 65χρονη Γερμανίδα πολιτικός και υποψήφια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανεξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής με 401 ψήφους από το σύνολο των 707 ευρωβουλευτών που ψήφισαν. Κατά ψήφισαν 284 ευρωβουλευτές και 15 ψήφισαν αποχή. Υπήρχαν και 7 άκυρα. Η ψηφοφορία ήταν μυστική και με κάλπη.

Στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με το newsit, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρότεινε τον επαναδιορισμό της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

NOW – European Parliament votes to extend Ursula von der Leyen’s reign for a second term. pic.twitter.com/uVWFZgTzmV

— Disclose.tv (@disclosetv) July 18, 2024