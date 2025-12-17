Μητσοτάκης: Βλέπει Τασούλα και φεύγει για Βρυξέλλες

Mε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα θα έχει συνάντηση στις 11 το πρωί της Τετάρτης 17/12/2025, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13.00 ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

