Μητσοτάκης-Ζαχαράκη στα Δημόσια Ωνάσεια Περιστερίου: Ανακαινισμένα σχολεία, ψηφιακά εργαλεία και στόχος για 22 μονάδες

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενοι από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνη Παπαδημητρίου και τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη, περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων στο Περιστέρι — το Ημερήσιο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο «Οδυσσέας Ελύτης» — δύο από τα 12 σχολεία που έχουν ήδη ανακαινιστεί και ενταχθούν στο νέο ενιαίο δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ.

Στις ανακαινίσεις των δύο σχολικών μονάδων αποδόθηκαν συνολικά 6.000 τ.μ. εργασιών: αναβαθμίστηκαν οι αυλές και έξι αθλητικοί χώροι, έγιναν εκτεταμένες παρεμβάσεις εσωτερικά και εξωτερικά, αντικαταστάθηκαν κουφώματα και φωτιστικά, ανακαινίστηκαν και λειτούργησαν ξανά τουαλέτες που παρέμεναν εκτός χρήσης για δεκαετίες, ανανεώθηκε ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, τοποθετήθηκαν δίκτυα και υποδομές ψηφιακού εξοπλισμού σε τάξεις και εργαστήρια, εγκαταστάθηκαν νέες μονάδες κλιματισμού και έγιναν παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο και στις υποδομές των γηπέδων. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επίσης υλικά anti-graffiti, συντήρηση χώρων πολλαπλών χρήσεων και εργασίες σε δαπεδοστρώσεις και κουφώματα.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε δημόσια το Ίδρυμα Ωνάση και προσωπικά τον κ. Παπαδημητρίου για τη συνδρομή στην υλοποίηση του εγχειρήματος, επεσήμανε ότι το σχέδιο προβλέπει τελικά 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και τόνισε ότι τα έργα είναι περισσότερα από αισθητικές παρεμβάσεις: περιλαμβάνουν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, ευρεία χρήση ψηφιακών μέσων (όπως διαδραστικοί πίνακες) και στόχο την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στη διδακτική πρακτική. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι τα σχολεία θα προσφέρουν πρόσθετες δράσεις — όμιλοι, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα — και χαρακτήρισε τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα «σημαντική συνεισφορά στη δημόσια παιδεία».

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση τόνισε με τη σειρά του ότι τα Δημόσια Ωνάσεια παραμένουν δημόσια και δωρεάν, ότι το Ίδρυμα στηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης και ότι η πρωτοβουλία στοχεύει σε σχολεία που θα αγαπήσουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Ο δήμαρχος Περιστερίου σημείωσε τον ενθουσιασμό των παιδιών και ευχαρίστησε όλους για την αναβάθμιση των χώρων.

Σημειώνεται ότι συνολικά, μέσα σε περίπου σαράντα ημέρες, ολοκληρώθηκαν εργασίες σε 12 σχολικές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 33.000 τ.μ. σε έξι περιοχές της χώρας (Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνός, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Ξάνθη). Μετά τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι λειτουργίες των Ομίλων και των Συνόλων σε όλα τα ΔΗΜ.Ω.Σ., με προσθήκη μαθημάτων και δράσεων στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στις τέχνες, στις γλώσσες και στον αθλητισμό, καθώς και προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και προετοιμασία για τις Πανελλαδικές.

