Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό PAS κέρδισε τις εκλογές
29 Σεπ. 2025 11:03
Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε με διαφορά τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία, που σηματοδοτήθηκαν από κατηγορίες για ρωσική ανάμιξη, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021 σ’ αυτή τη χώρα που είναι από τις πιο φτωχές της Ευρώπης, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων, τα οποία δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή μέσω του ιστοτόπου της.

Σύμφωνα με τις προβολές, το PAS είναι πιθανό να διατηρήσει την απόλυτη πλειοψηφία του στο κοινοβούλιο με 55 έδρες στις 101. Στην απερχόμενη βουλή είχε 63 έδρες.

Το PAS κέρδισε το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%. Ένας από τους ηγέτες αυτού του τελευταίου, ο πρώην πρόεδρος Ίγκορ Ντόντον (2016-2020), διεκδίκησε τη νίκη και κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν σήμερα στην πρωτεύουσα Κισινάου.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται, με 7,99%, το Εθνικό Εναλλακτικό Κίνημα (MAS) του δημάρχου του Κισινάου Ίον Τσεμπάν, ο οποίος είχε καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν εναντίον του PAS.

Ο αναλυτής της ομάδας σκέψης WatchDog Αντρέι Τσουραράρου δήλωσε πως το Κρεμλίνο είναι πιθανό «να προσφύγει σε διαδηλώσεις, στη διαφορά βουλευτών του PAS και σε άλλες τακτικές για να δημιουργήσει προβλήματα στο σχηματισμό μιας σταθερής φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης».

Λίγο περισσότεροι από το 52% των μολδαβών ψηφοφόρων πήραν μέρος στην ψηφοφορία αυτή, στην οποία έπρεπε να αποφασίσουν ανάμεσα στη συνέχιση της προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε μια επιστροφή στην αγκαλιά της Ρωσίας.

Το PAS περιόρισε περισσότερο απ’ ό,τι αναμενόταν την οπισθοχώρησή του σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 2021, στις οποίες είχε συγκεντρώσει 52,8% των ψήφων έναντι 27,2% για το Μπλοκ Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών του Ίγκορ Ντοντόν.
